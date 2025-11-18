Ar Žemaitaičio spaudimas gali išversti Budrį iš posto? Skvernelis: „Nieko neatmesčiau“

Kodėl Lietuva pati sau trukdo ir kas laukia Budrio? TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu.
Lenkija atidarė savo pasienio punktus su Baltarusija. To nepalaiko mūsų kaimynai. Ką tai reiškia? Jeigu būtų grėsmė mums – nesulauktume ir kitu atveju jų palaikymo?
Kaimynai palaiko savo kaimynus, kurie sprendžia problemas. Lenkai buvo nusprendę atidaryti tuos punktus prieš dvi savaites. Tačiau, atsižvelgiant į Lietuvos situaciją, neatidarė –– pralaukė dvi savaites, postūmio jokio nėra. Vietoj to, kad sprendimas būtų ištaisytas ir padarytas, mes dar sugebame sau problemų prisidaryti. Tai kiek tu gali kentėti partnerį, kuris negeba spręsti savo problemų? Lenkai tas problemas išsprendė, nes spaudimas, kuris buvo su gyvais migrantais, neteisėtu pateikimu, spaudimu į Lenkijos pusę, išsisprendė ir rezultatas yra toks, kad lenkai atidaro tuos punktus.
Iš prezidento patarėjo Deivido Matulionio girdime, kad vyks techniniai kontaktai su Baltarusija. Kaip manote, ar ten bus kažkas išspręsta?
Be politinio dialogo nieko nebus. Techniniai kontaktai su Baltarusija yra galimi, bet sprendimo priėmimas yra pačiuose aukščiausiuose sluoksniuose. Turbūt puikiai matome, kas viską reguliuoja, sprendžia. Jeigu norime turėti kažkokius rezultatus, tai reikės arba nusileisti, kas tikėtina taip ir bus, apsimetant, kad jau balionai nebeskraido, arba turėti politinį kontaktą.
Premjerė bent iki šiol tikino, kad derėtis neketina. Kaip manote, kieno čia sprendimas – užsienio reikalų ministro, prezidento? Kaip vertinti tokią situaciją?
Čia Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas, kurį, matyt, inicijavo ministrė pirmininkė ir atitinkamos ministerijos, nes tai yra kolektyvinis, kolegialus sprendimas.
Kaip vertinti Baltarusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrus santykius? Matome, kad yra paskirtas patikėtinis, JAV tarpininkas su Baltarusija. Galbūt Amerikai būtų naudingesni jų interesai, jeigu, pavyzdžiui, irgi kiltų grėsmė? Kiek mes galime jais pasitikėti?
Aišku, kiekvienai šaliai yra arčiau savi interesai. Tačiau, matyt, JAV ir daro tą patį, ką darė daugelis Europos valstybių, galvodami, kad Lukašenką galima kažkaip prisitraukti prie savęs. Bet ta valstybė yra visiškai integruota į Rusiją, ypač po plataus mąsto invazijos į Ukrainą, kai buvo pasinaudota Baltarusijos teritorija. Kitaip sakant, Lukašenka atvėrė placdarmą iš Baltarusijos pusės pulti Kijevą – tai yra arčiausias kelias. Buvo didžiulė išdavystė ir Ukrainos atžvilgiu. Baltarusija yra visiškai integruota į Rusiją, tai Rusijos satelitinė ir nesavarankiška valstybė. Taip, kad tą santykį turėti, manau, galima bandyti, bet tai yra klaida.
Vienaip ar kitaip matome Amerikos interesus – kad ir per Lietuvą leistume trąšų tranzitą. Ar nebus kažkokio spaudimo ir mums, kad mes vis tik leistume?
Visko gali būti. Tai priklausys nuo to, kaip mūsų Vyriausybė atlaikys tokį įspaudimą.
Kaip vertinate pastaruoju metu atsiradusį Remigijaus Žemaitaičio spaudimą Kęstučiui Budriui – esą užsienio reikalų ministro politika nėra tinkama?
Baudžiauninko mentalitetas, jeigu taip pacitavus. Tiesiog ponas R. Žemaitaitis žengė į naują naują teritoriją, užsienio politiką, kuri, matyt, niekada nebuvo domėjimosi sritimi ir kadangi partneriai leidžia žengti, tai jis ir žengia. O ar tai yra paties R. Žemaitaičio noras, ar jo lūpomis kalba didesnis partneris – parodys ateitis. Remigijus prognozavo, kad Šakalienė turės pasitraukti, krašto apsaugos ministrė – taip ir įvyko. Tai gal jis žino kažką daugiau ar žvaigždės parodo jam kažką daugiau?
Kaip manote – ar K. Budrys iš tiesų gali būti patrauktas iš posto?
Nieko neatmesčiau, nes tai tikrai ne socialdemokratų ministras, o prezidento skirtas žmogus, jo patarėjas. Jeigu atrodė, kad ir Šakalienė sunkiai pajudinama, nes prezidentas turėjo tos ministrės globą, bet matome, kad teko atistatydinti. Tai tas puolimas, kuris vyksta Budrio atžvilgiu, manau, irgi nėra šiaip sau toks.
Taip pat girdime tokius pasvarstymus, kad galbūt ir pats R. Žemaitaitis – kiek jis liks koalicijoje – nežinia. Galbūt po biudžeto priėmimo jo paties neliks? Kaip vertinate tą dalyką? Galbūt tikrai jau jo nebus?
Manau, kad jau visiems turėtų būti nusibodę – metai laiko. Kas čia bus su ta koalicija – bus, nebus? Koalicija renkasi – didžiausias partneris – socialdemokratų partija ir ji yra pasirinkusi. Tai ne R. Žemaitis sprendžia būti ar nebūti koalicijoje, o socialdemokratai.
O tai gal jūs irgi ketinate sugrįžti į koaliciją?
Sugrįšime po trijų metų, po kitų rinkimų.
Taip pat šiomis dienomis užsiminėte, kad esą prezidento rinkimuose, tikėtina, kad R. Žemaitaitis gali varžytis su K. Budriu. Kodėl taip manote – ar čia pokštas, ar čia rimtai?
Ne pokštas. Aš nepokštauju tokiomis temomis, nes Žemaitaitis jau dalyvavo ir manau, kad dar kartą pakartos, kaip partijos pirmininkas. O ponas Budrys, turbūt vieša paslaptis, kad tokios mintys aplinkoje vaikšto arba juda, arba sklando, kad gali būti kandidatas.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
