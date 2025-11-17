Budrys: siena su Baltarusija gali būti atverta anksčiau

„Aš manau, kad mes turime vadovautis tomis pačiomis priežastimis ir parametrais, dėl ko buvo priimti sprendimai, – Seime pirmadienį žurnalistams tikino Lietuvos diplomatijos vadovas. – Aš manau, kad tai yra svarstytina.“
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar pasienio punktai galėtų būti atidaryti iki anksčiau nei šiuo metu yra nusprendusi Vyriausybė.
Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis uždarė iki lapkričio 30-osios.
„Žiūrim, kas vyksta danguje ir ant žemės, ar mes funkcionuojam, ar nefunkcionuojam. Čia uždavinys mūsų nėra ir niekada nebuvo (...) kažką tai pasiekti iki tam tikros datos ar kažkokius dar aukštesnius tikslus. Yra siekis užkardyti prieš mus vykdomas hibridines atakas, tam, kad režimas pakeistų savo elgesį“, – tikino K. Budrys.
Lietuva Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus uždarė spalio pabaigoje, reaguodama į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai kylančią grėsmę.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovai, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodamas į Vilniaus sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur juos žadama apmokestinti.
Anot K. Budrio, situacija dėl oro balionų yra suvaldoma.
„Situacija, kaip aš matau, kuri yra šiai dienai, net ir esant palankiems vykdyti prieš mus hibridines atakas orams, suvaldoma. Ta prasme, kad mūsų oro uostai funkcionuoja“, – teigė ministras.
