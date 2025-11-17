 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: siena su Baltarusija gali būti atverta anksčiau

2025-11-17 11:47 / šaltinis: BNS
2025-11-17 11:47

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog Lietuva atverti du uždarytus pasienio punktus su Baltarusija galėtų dar iki lapkričio 30-osios.

Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog Lietuva atverti du uždarytus pasienio punktus su Baltarusija galėtų dar iki lapkričio 30-osios.

REKLAMA
10

„Aš manau, kad mes turime vadovautis tomis pačiomis priežastimis ir parametrais, dėl ko buvo priimti sprendimai, – Seime pirmadienį žurnalistams tikino Lietuvos diplomatijos vadovas. – Aš manau, kad tai yra svarstytina.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo paklaustas, ar pasienio punktai galėtų būti atidaryti iki anksčiau nei šiuo metu yra nusprendusi Vyriausybė.

REKLAMA
REKLAMA

Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis uždarė iki lapkričio 30-osios.

REKLAMA

„Žiūrim, kas vyksta danguje ir ant žemės, ar mes funkcionuojam, ar nefunkcionuojam. Čia uždavinys mūsų nėra ir niekada nebuvo (...) kažką tai pasiekti iki tam tikros datos ar kažkokius dar aukštesnius tikslus. Yra siekis užkardyti prieš mus vykdomas hibridines atakas, tam, kad režimas pakeistų savo elgesį“, – tikino K. Budrys.

Lietuva Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus uždarė spalio pabaigoje, reaguodama į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai kylančią grėsmę. 

REKLAMA
REKLAMA

Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovai, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.

Reaguodamas į Vilniaus sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur juos žadama apmokestinti.

Anot K. Budrio, situacija dėl oro balionų yra suvaldoma.

„Situacija, kaip aš matau, kuri yra šiai dienai, net ir esant palankiems vykdyti prieš mus hibridines atakas orams, suvaldoma. Ta prasme, kad mūsų oro uostai funkcionuoja“, – teigė ministras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Cha cha cha
Cha cha cha
2025-11-17 11:55
Budrys čia suka uodega, visų pirma dėdė Džo įsakė atidaryti visus kontrolės punktus, paleisti kalio trąšų tranzitą, vat tau ir nepriklausoma politika
Atsakyti
Cha
Cha
2025-11-17 12:09
Nieko nesuprantu, prieš kelias dienas tas galu varomas individas putojosi, kad su bulbomis nebus jokių derybų ir sienos neatidarys. Bet užteko Baltųjų rūmų valytojos(vyresni su tuo asilu nešneka) treptelėjimo ir bebenčiukas apsišiko.
Atsakyti
Vytautas
Vytautas
2025-11-17 12:03
Budriui laikas atsistatydinti, nes jo dienos suskaičiuotos...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų