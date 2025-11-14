 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys dalyvaus Baltijos Taryboje, su kolegomis aptars regioninį bendradarbiavimą

2025-11-14 07:43 / šaltinis: BNS
2025-11-14 07:43

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį Rygoje dalyvaus 31-ojoje Baltijos Taryboje.

Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį Rygoje dalyvaus 31-ojoje Baltijos Taryboje.

1

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, K. Budrys su Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministrais Baiba Braže ir Margusu Tsahkna aptars tolesnio regioninio bendradarbiavimo planus, dalyvaus bendroje diskusijoje su Baltijos Asamblėjos nariais.

Rygoje taip pat planuojama priimti bendrą Baltijos Tarybos pareiškimą.

Baltijos Taryba yra bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentinio bendradarbiavimo – Baltijos Asamblėjos – ir vyriausybinio bendradarbiavimo – Baltijos Ministrų Tarybos – posėdis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet Ministrų Tarybai pirmininkauja Latvija, o 2026 metais pirmininkaus Estija.

Baltijos Asamblėja yra Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentų tarptautinio bendradarbiavimo organizacija, įkurta 1991-ųjų lapkritį Taline.

Kaip rašė BNS, Seimo pirmininkas Juozas Olekas šių metų Asamblėjoje ketina aptarti saugumo, paramos Ukrainai, energetinio savarankiškumo, transporto jungčių klausimus, dvišaliuose susitikimuose su Latvijos vadovais – bendradarbiavimą tarptautiniuose aljansuose.

