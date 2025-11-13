 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys Varšuvoje susitiks su Sikorskiu: aptars saugumo situaciją regione

2025-11-13 09:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 09:44

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ketvirtadienį lankysis Varšuvoje, kur susitiks su Lenkijos užsienio reikalų ministru Radosławu Sikorskiu.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Susitikime Lietuvos ir Lenkijos ministrai kalbėsis apie saugumo situaciją regione, aptars būtinybę koordinuoti veiksmus atsakant į autoritarinių kaimyninių valstybių vykdomas hibridines atakas prieš Lietuvą bei kitas regiono valstybes.

Be kita ko, taip pat bus kalbama apie paramos Ukrainai stiprinimą, dvišalius santykius ir kitus aktualius klausimus. 

Kaip skelbta, atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 dienos vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.

Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

TOLIAU SKAITYKITE
