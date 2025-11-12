Kęstutis Budrys: Baltarusija eskaluoja savo veiksmus „iki karštų fazių ribos“

Ministro teigimu, siena galėtų būti atverta, kai kontrabandinių balionų gabenimo į Lietuvą nekontroliuojanti Baltarusija nustos eskaluoti savo veiksmus „iki karštų fazių ribos“.
„Lukašenka ima įkaitų ir bando persukti visą situaciją į kažkokį neva derybų reikalaujantį nesutarimą, tai yra klaidinanti visus žinia. Nes esmė yra tai, kad pradėta buvo hibridinė ataka. Kaip mes išsispręsim šitą situaciją? Kai Lukašenka nustos mums trikdyti oro eismą, nustos kelti NATO grėsmę, jisai kelia Europos Sąjungai grėsmę, jisai yra ant ribos eskalacijos net iki karštų fazių. Kai jisai nustos tai daryt, mes tada galėsime atidaryti sienas “, – LRT radijui trečiadienį sakė K. Budrys.
„Režimas turi sukontroliuoti meteorologinius balionus, nebetrikdyti mūsų oro eismo ir mums nebeliks priežasčių užlaikyti uždarytų sienos punktų. Režimas nusprendė toliau eskaluoti ir paimti įkaitais mūsų bendrovių turtą, mūsų įmones ir tokiu būdu didinti įtampą, mes neturėtume pasiduoti ir pamesti fokuso“, – pabrėžė jis.
Ministras teigia, kad apie padėtį su Baltarusija informuota ir „įsitraukusi į šią temą“ ir JAV administracija.
