TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: Baltarusija eskaluoja savo veiksmus „iki karštų fazių ribos“

2025-11-12 07:48 / šaltinis: BNS
2025-11-12 07:48

Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai nurodžius surengti derybas su Lietuvos pareigūnais dėl padėties pasienyje normalizavimo, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad lietuviškiems vilkikams kirsti sieną draudžiantis Minsko režimas kalbėdamas apie derybas klaidina.

Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai nurodžius surengti derybas su Lietuvos pareigūnais dėl padėties pasienyje normalizavimo, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad lietuviškiems vilkikams kirsti sieną draudžiantis Minsko režimas kalbėdamas apie derybas klaidina.

Ministro teigimu, siena galėtų būti atverta, kai kontrabandinių balionų gabenimo į Lietuvą nekontroliuojanti Baltarusija nustos eskaluoti savo veiksmus „iki karštų fazių ribos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lukašenka ima įkaitų ir bando persukti visą situaciją į kažkokį neva derybų reikalaujantį nesutarimą, tai yra klaidinanti visus žinia. Nes esmė yra tai, kad pradėta buvo hibridinė ataka. Kaip mes išsispręsim šitą situaciją? Kai Lukašenka nustos mums trikdyti oro eismą, nustos kelti NATO grėsmę, jisai kelia Europos Sąjungai grėsmę, jisai yra ant ribos eskalacijos net iki karštų fazių. Kai jisai nustos tai daryt, mes tada galėsime atidaryti sienas “, – LRT radijui trečiadienį sakė K. Budrys.

„Režimas turi sukontroliuoti meteorologinius balionus, nebetrikdyti mūsų oro eismo ir mums nebeliks priežasčių užlaikyti uždarytų sienos punktų. Režimas nusprendė toliau eskaluoti ir paimti įkaitais mūsų bendrovių turtą, mūsų įmones ir tokiu būdu didinti įtampą, mes neturėtume pasiduoti ir pamesti fokuso“, – pabrėžė jis.

Ministras teigia, kad apie padėtį su Baltarusija informuota ir „įsitraukusi į šią temą“ ir JAV administracija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

O
O
2025-11-12 08:03
Vyti reikia šitą į vyriausybę įfiltruota nausėdos cholopą kuo greičiau lauk.Ką brudas gero per metus Lietuvai padarė?Tai nieko,tik kenkė,vaikščiojo skiauterę atstatęs ir karą provokavo.
Atsakyti
Senis
Senis
2025-11-12 08:11
Šitą super ministrą internete jau praminė Mikimauzu.
Atsakyti
/
/
2025-11-12 08:11
Kada pagaliau žydai baigs aiškinti lietuviams su kuo draugauti su kuo pyktis, kaip mylėti Lietuva, kaip už ją mirti. Važiuokit į Izraelį ir ten pskit protą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (31)
