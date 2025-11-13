Budrys su JT Generaliniu sekretoriumi aptarė dažnėjančias hibridines atakas

Susitikimo metu K. Budrys su JT vadovu kalbėjosi apie Rusijos karą Ukrainoje, Baltarusijos vykdomą hibridinę ataką prieš Lietuvą, Rusijos ir Baltarusijos vykdomus besitęsiančius ES oro erdvės pažeidimus.
K. Budrys pabrėžė, kad minėtų atakų šaltiniai yra Rusija ir Baltarusija, o jų atsakomybė turi būti neišvengiama.
„Kaimynystėje esantys autoritariniai režimai Europai kelia ne tik tiesioginę grėsmę, bet ir hibridinius bei kibernetinius iššūkius. JT turi prisitaikyti prie naujų saugumo grėsmių ir stiprinti savo instrumentus jas atremti. Turime išsaugoti taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką, pagarbą tarptautinei teisei, demokratijos ir laisvės idėjas“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
K. Budrys susitikime pabrėžė bendrą atsakomybę siekiant užtikrinti JT Chartijos principų laikymąsi bei paragino A. Guterresą aktyviau veikti pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimo klausimu.
Trečiadienį užsienio reikalų ministras Niujorke taip pat susitiko su JAV nuolatiniu atstovu Jungtinėse Tautose Mike'u Waltzubei aptarė transatlantinio saugumo klausimus bei saugumo situaciją prie NATO rytinių sienų, tvarios taikos Ukrainoje siekį.
Kaip skelbė BNS, K. Budrys JAV lankosi nuo pirmadienio, vizito metu susitiko JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir iždo sekretoriumi Scottu Bessentu.
