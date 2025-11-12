Ruginienės sureagavo į Žemaitaičio pareiškimus dėl Budrio

„Užsienio politiką formuoja prezidentas kartu su Vyriausybe. Man atrodo, kažkokių nesutarimų tarp mūsų nėra, bent jau aš taip tikrai nejaučiu. Aš labai džiaugiuosi, kad, jeigu mes kalbame apie saugumą, mes turime pakankamai vienodą retoriką“, – trečiadienį LRT radijui teigė I. Ruginienė.
Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad ji pati yra aktyvi užsienio politikoje ir jai svarbiausias prioritetas šiuo metu yra stiprus regionas grėsmių akivaizdoje.
„Balionų situacija parodė, kad mes, kaip regionas, galime susivienyti, nes aš ne tik su Lenkijos premjeru kalbėjau, kalbėjau ir su Estijos bei Latvijos premjerais, jie buvo pasirengę solidarizuotis su mumis. Tai rodo, kad mes dirbame kaip komanda“, – kalbėjo politikė.
„Tokia ir turėtų būti užsienio politika, tai dar daugiau plėsime šitą komandą į Šiaurės šalis, Skandinaviją ir, man atrodo, jeigu mūsų regionas bus susivienijęs, o toks yra mano pagrindinis šio darbo tikslas, mes tikrai galėsime jaustis pakankamai stiprūs“, – sakė I. Ruginienė.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui K. Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
