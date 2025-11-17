 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Tai yra visiškai nepriimtina pozicija“: prezidentūra nesutinka su siūlymu mažinti gynybai skiriamas lėšas

2025-11-17 13:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 13:06

Daliai parlamentarų įregistravus siūlymą gynybai skirti tik 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), o likusią sumą – 0,38 proc. BVP – nukreipti vidaus saugumui ir keliams, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, jog tai – nepriimtina. 

Deividas Matulionis (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Daliai parlamentarų įregistravus siūlymą gynybai skirti tik 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), o likusią sumą – 0,38 proc. BVP – nukreipti vidaus saugumui ir keliams, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, jog tai – nepriimtina. 

REKLAMA
0

„Tai yra visiškai nepriimtina pozicija“, – pirmadienį žurnalistams sakė D. Matulionis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, siūlymą gynybai skiriamų lėšų dalį sumažinti iki 5 proc. BVP praėjusią savaitę registravo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai Rimas Jonas Jankūnas, Bronius Ropė, Jaroslavas Narkevičius, mišrios Seimo narių grupės narys Vitalijus Šeršniovas, „aušriečiai“ Lina Šukytė-Korsakė ir Aidas Gedvilas.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai, jog būtų galima apkarpyti gynybai planuojamų skirti lėšų dalį, anksčiau yra užsiminęs ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

REKLAMA

ELTA primena, kad šių metų birželį NATO sąjungininkės susitarė iki 2035 m. gynybai ir susijusioms išlaidoms skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), pritarusios Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) siūlomam išlaidų padidinimui siekiant atgrasyti Rusiją.

Savo ruožtu Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.

Dabartiniame biudžeto projekte gynybai numatyta skirti 5,38 proc. BVP. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė, Vilija Blinkevičiūtė (tv3.lt fotomontažas)
Štai už kurią partiją dabar daugiausiai balsuotų lietuviai: aiškėja favoritai ir nemėgstamiausi politikai (112)
Protestas „Mes esame kultūra“. ELTA / Dainius Labutis
Kultūrininkai tęs protestus, kol nebus aiški likusi Kultūros ministerijos politinė komanda (33)
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda apie Žemaitaičio pasisakymus: neturėtume ginčytis dėl fundamentalių užsienio politikos gairių (5)
Gitanas Nausėda, Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Elta)
Gitanas Nausėda įvertino Remigijaus Žemaitaičio šansus tapti prezidentu (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų