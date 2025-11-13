„Siemens“ skelbia apie rekordinį metų pelną dėka dirbtinio intelekto ir programinės įrangos

Pasak pranešimo, per kartu su rugsėju pasibaigusius finansinius metus uždirbta 10,387 mlrd. eurų grynojo pelno – 16 proc. daugiau nei ankstesniais metais, o pardavimų pajamos didėjo 4 proc. iki 78,9 mlrd. eurų. Užsakymų portfelis plėtėsi 5 proc. iki 88,4 mlrd. eurų.
„Pasiekėme rekordinį pelną, nepaisant didelio neapibrėžtumo visame pasaulyje – geopolitikos, naujų muitų ir protekcionizmo, lėto vartotojų išlaidų augimo“, – pažymėjo „Siemens“ generalinis direktorius Rolandas Buschas.
Konglomeratas prasidėjusiais naujais finansiniais metais tikisi pajamų augo 6-8 procentais.
Šis pramonės milžinas gamina įvairią produkciją – nuo traukinių, turbinų, įrangos sunkiajai pramonei iki pažangios medicinos įrangos, duomenų centrų valdymo sistemų bei programinės įrangos gamykloms.
Anot R. Buscho, „Siemens“ yra gerai pasirengęs pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu, „turi viską, ko reikia, kad galėtų toliau augti.“
Prognozuojama, kad skaitmeniniai produktai ir paslaugos, kurie yra „Siemens“ verslo strategijos pagrindas, ateinančiais metais augs dvigubai greičiau nei kiti verslo padaliniai, o pagrindinis konglomerato dėmesys ir toliau bus kreipiamas į JAV, Kiniją ir Indiją.