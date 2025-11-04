Policija skubiai kreipiasi į visus lietuvius: perduokite tai ir vyresniems giminaičiams

Pareigūnai praneša, kad vien per spalio mėnesį iš vilniečių ir apskrities gyventojų sukčiai išviliojo itin didelę pinigų sumą.
Ragina neatskleisti savo duomenų
Policija pabrėžia, kad nusikaltėliai taikosi į visų amžiaus grupių žmones – nuo jaunų iki senjorų – ir dažnai apsimeta įvairių institucijų atstovais.
Svarbiausia taisyklė – niekada neatskleisti savo asmeninių ar banko duomenų telefonu, nes nė viena oficiali įstaiga to neprašo. Pareigūnai ragina būti budriems ir priminti šią informaciją artimiesiems, ypač vyresnio amžiaus žmonėms.
„Spalio mėnesį iš Vilniaus apskrities gyventojų išviliota daugiau nei 539 tūkst. eurų!
Sukčiai aukų nesirenka, nukentėjusieji buvo įvairaus amžiaus: jauniausias 29 m., vyriausias — 85 m. Didžiausia išviliota suma net 59 800 eurų!
Dažniausiai sukčiai apsimeta:
- banko darbuotojais;
- policijos pareigūnais;
- telekomunikacijų įmonių darbuotojais;
- elektros tinklų darbuotojais;
- VMI darbuotojais;
- ekstrasensais.
Svarbu prisiminti:
- Niekas iš tikrų institucijų neprašys prisijungimų, kodų ar slaptažodžių;
- Gavote įtartiną skambutį ar žinutę — padėkite ragelį ir pasitikrinkite informaciją oficialiu numeriu;
- Skubina? Bando įbauginti? Tai ženklas sustoti ir nepriimti skubotų sprendimų.
Būkite atidūs, nepasiduokite sukčiams ir nepasitikėkite skambučiais ir žinutėmis, kur prašoma duomenų. Priminkite tai ir savo artimiesiems, ypač vyresnio amžiaus!“ – rašoma įraše.
