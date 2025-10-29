Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš dviejų moterų ir įmonės sąskaitų sukčiai pasisavino 55 tūkst. eurų

2025-10-29 10:24 / šaltinis: BNS
2025-10-29 10:24

Iš dviejų gyventojų ir įmonės sąskaitų sukčiai pasisavino apie 55 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Telefoniniai sukčiai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Iš dviejų gyventojų ir įmonės sąskaitų sukčiai pasisavino apie 55 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
0

Antradienį į Kėdainių rajono policiją kreipėsi 1964 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad nuo liepos iki šiuo metu nenustatyto laikotarpio Kėdainiuose, iš įmonės banko sąskaitos, tretieji asmenys, neturintys teisėtų įgaliojimų, atliko įvairias finansines operacijas – išgrynino ar pervedė į kitas sąskaitas pinigus. Nuostolis – apie 19 tūkst. eurų.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą pačią dieną į Kėdainių policiją kreipėsi ir 1966 metais gimusi moteris. Ji pareiškė, kad jai būnant darbe ir bandant prisijungti „Google“ puslapyje prie tariamai banko SEB sistemos bei suvedus prisijungimo duomenis, nuo jos banko sąskaitos į kitų asmenų sąskaitas pervesta beveik 24 tūkst. eurų.  

Antradienį į Kretingos rajono policiją kreipėsi 1945 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad spalio 24 dieną, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, bendravę rusų kalba. Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, sukčiai apgaulės būdu išviliojo 12,3 tūkst. eurų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų