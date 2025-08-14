Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Policija skubiai kreipiasi į visus lietuvius: perduokite tai ir vyresniems giminaičiams

2025-08-14 11:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-14 11:20

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus neskubėti internete dalintis savo asmeniniais duomenimis. Pareigūnai pabrėžia, kad sukčiai nuolat ieško būdų, kaip pasinaudoti žmonių neapdairumu, o neatsargiai suvesti vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai ar telefono numeriai gali patekti į nusikalstamų veikėjų rankas.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook" įspėja gyventojus neskubėti internete dalintis savo asmeniniais duomenimis. Pareigūnai pabrėžia, kad sukčiai nuolat ieško būdų, kaip pasinaudoti žmonių neapdairumu, o neatsargiai suvesti vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai ar telefono numeriai gali patekti į nusikalstamų veikėjų rankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokia informacija gali būti panaudota netikėtoms apgavystėms – nuo melagingų skambučių iki bandymų išvilioti pinigus. Specialistai pataria visada įsitikinti, ar internetinė svetainė yra patikima, ir kritiškai vertinti, kokius duomenis prašoma pateikti.

Ragina saugoti savo duomenis internete

Policija ragina nepamiršti, kad kiekvienas registracijos langas internete turi būti vertinamas atsargiai.

Sukčių siunčiamos žinutės
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčių siunčiamos žinutės

„Pagalvok prieš spausdamas „Sutinku“ – juk Tavo duomenys svarbūs!

Internete dažnai skubame:

  • Greitai registruojamės naujoje svetainėje;
  • Nekreipiame dėmesio, kokius slapukus priimame;
  • Įrašome tikrus savo vardus, el. paštą, telefono numerį...

Bet ar kada pagalvojai, kur tie duomenys nukeliauja?

Kodėl tai pavojinga?

Sukčiai taikosi į duomenų bazes.

Neaiškios svetainės gali perduoti tavo informaciją trečiosioms šalims.

Po kelių dienų – skambutis iš „operatoriaus“, „banko“ ar net „policijos“...

O iš tiesų – tai sukčiai, naudojantys tavo paties suvestus duomenis.

Kaip apsisaugoti?

Tikrink, ar svetainė tikrai yra patikima.

Nenaudok to paties slaptažodžio keliose paskyrose.

Nesuvesk per daug duomenų – tik tiek, kiek būtina.

Peržiūrėk slapukų nustatymus – nespausk automatiškai „Sutinku" viskam.

Saugumas internete – tavo rankose.

Ne kiekvienas registracijos langas vertas tavo tikrų duomenų“, – rašoma įraše.

