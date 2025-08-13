Skubiai įspėja visus apie masinę sukčių aferą Lietuvoje: jau apsigavo ne vienas

Įspėjimu apie besikartojančius sukčiavimo atvejus socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Vilniaus apskrities policijos bendruomenės pareigūnai.
Įspėja apie pasikartojančius sukčiavimo atvejus
Nurodoma, kad sukčiai nusitaikė nusitaikė ne tik į besijungiančius prie elektros tiekėjų, siuntų pristatymo bendrovių, draudimo ar Registrų centro svetainių, tačiau ir į „Artea“ banko klientus.
Pastebimas ir sukčių skambučių pagausėjimas – paskambinę rusiškai kalbantys asmenys ima kalbėti apie neva grobstomas lėšas, prašo prisijungimų prie el. bankininkystės ir ne tik.
Bendruomenės pareigūnai primena visada tikrinti, ar jungiatės prie oficialių svetainių, nespausti įtartinų nuorodų, o jei atvejis sukėlė įtarimų – kreipkitės į policiją.
„DĖMESIO – KARTOJASI SUKČIAVIMO ATVEJAI!
Pastaruoju metu fiksuojama vis daugiau atvejų, kai gyventojai nukenčia nuo apgaulingų, klonuotų svetainių, apsimetančių žinomomis įmonėmis:
- „Elektrum“
- „Ignitis“
- „Lietuvos draudimas“
- „Omniva“, „DPD“
- „Unipark“
- „Registrų centras“
- „ARTEA bankas“ ir kt.
Pavojus kyla tada, kai per „Google“ paiešką pasirenkama ne oficiali, o suklastota (klonuota) svetainė. Nukentėjusieji įveda el. bankininkystės prisijungimo duomenis, slaptažodžius, o vėliau pastebi, kad iš jų sąskaitų pervedamos lėšos neaiškiems asmenims.
Be to, daugėja telefoninių sukčiavimų, kai skambinantys:
- Prisistato policijos pareigūnais, bankų ar ryšio operatorių darbuotojais
- Teigia, kad iš Jūsų sąskaitos galimai grobstomos lėšos
- Įtikina „bendradarbiauti tyrime“, perduoti prisijungimus, slaptažodžius, kartais net grynuosius pinigus ar banko korteles
PRIMENAME – nei policija, nei bankai ar kitos institucijos NIEKADA neprašo:
- Atskleisti prisijungimo duomenų ar kodų
- Įdiegti programėlių nuotoliniam prisijungimui
- Atiduoti banko kortelių ar grynųjų pinigų
SAUGOKITĖS:
Visada tikrinkite, ar svetainė yra oficiali – atkreipkite dėmesį į adresą (URL)
Nespauskite įtartinų nuorodų el. laiškuose ar žinutėse
Nekalbėkite su įtartinais „specialistais“ telefonu – padėkite ragelį ir susisiekite su institucijomis oficialiais kanalais
Apie bet kokį įtartiną atvejį nedelsdami kreipkitės į policiją
Pasidalinkite šia žinute su artimaisiais – apsaugokime vieni kitus!“ – rašė Vilniaus apskrities policijos bendruomenės pareigūnai.
