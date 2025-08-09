Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
7 milijonus eurų – štai tiek vos per tris mėnesius sukčiai išviliojo iš lietuvių. Iš viso bandė išvilioti net 20 milijonų.
Sostinėje sunku rasti praeivį, kuris nebūtų susidūręs su įvairiausiais sukčiais. Kiekvienas pasakoja skirtingą istoriją, kaip vos neprarado pinigų:
„Tekę susidurti, man ir pačiai yra skambinę iš tos bendrovės, kurioje aš dirbu. Neva tai iš tos bendrovės, kurioje aš dirbu. Kalbėjo rusiškai ir siūlė pratęsti sutartį.“
„Vienąkart išvis naktį, antrą valandą ar pusę trijų paskambino. Jūsų sūnus pakliuvo į avariją. O aš sakau, o, sužinojau, kad sūnų turiu tik dabar.“
„Oi, siūlė labai kriptovaliutas pigiai. O, žinokit pelnas – 18 procentų mėnesiui!“
Taikosi į „Ignitis“ klientus
Tokių istorijų begalė, o sukčiai vis ieško naujų, dar suktesnių būdų, kaip apgauti patiklesnius gyventojus. Pastaruoju metu elektros ir dujų tiekėjo „Ignitis“ klientai taip pat sulaukė sukčių pinklių. Atstovė pasakoja, kad žmonės gavo žinutes iš neaiškaus numerio, kuriose nurodoma, jog žmogus nesusimokėjo sąskaitos ir yra kviečiama spausti nuorodą.
„Sukčiai atakuoja „Ignitis“ klientus. Vien per savaitgalį apie 70 klientų kreipėsi į mus internetu arba skambino telefonu. Keli klientai atvyko vakar į fizinius klientų aptarnavimo centrus“, – pasakojo įmonės atstovė Laura Beganskienė.
Panašių atakų „Ignitis“ klientai yra sulaukę ir anksčiau. Žinučių braižas – panašus. Iš pradžių piktavaliai rašydavo apie neva neapmokėtas sąskaitas, o dabar jau siuntinėja žinutes apie permokas, kuriose taip pat kviečia spausti ant nuorodos. „Ignitis“ prašo jokiu būdu nespausti nuorodų, tikrinti informaciją.
„Jei neapmokėta sąskaita, mes niekada nerašome to SMS žinutėmis, o tą darome elektroniniu paštu. Ir savitarnoj, aišku, yra visa informacija“, – sakė L. Beganskienė.
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras dalijasi koliažu, kuriame atsispindi patys įvairiausi sukčiavimo atvejai.
Sukčiai apsimetinėja bankais, prašo prisijungti prie nuorodų, taip pat rašo apie neva įvykusias problemas su siuntomis. Ypač dažnos ir tokios žinutės, kai sukčiai apsimeta Valstybine mokesčių inspekcija, o braižas išlieka tas pats – kviečiama patikrinti, apmokėti ar atgauti pinigus per kenkėjišką nuorodą.
Didžiąją dalį pavyko užkardyti
Statistika atskleidžia, kad sukčiai šiemet kėsinosi pasisavinti net 20 milijonų eurų iš lietuvių kišenių. Visgi didžiąją dalį operacijų pavyko užkardyti, sustabdyta suma siekia daugiau nei 12 milijonų, dar 700 tūkstančių grąžinta gyventojams.
Policijos atstovo Ramūno Matonio teigimu, šiemet jau iki dabar pradėta 15 procentų daugiau ikiteisminių tyrimų, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.
„Tai dabar viskas iš esmės persikelia į elektroninę erdvę. Tie įtariamieji, grupuotės iš esmės yra užsienio šalyse. Daugiausia skambučių yra į rusų kalbą suprantančias šalis“, – sakė R. Matonis.
Anot ryšių reguliavimo tarnybos, sukčiai naudoja pažangias technologijas, kurios nutekina duomenis ir taip lengvai apgauna neatidžius gyventojus.
Statistika rodo, kad per šiuos metus finansiniai sukčiai iš gyventojų iš viso jau išviliojo maždaug 11 milijonų eurų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: