TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Telefoniniai sukčiai iš Kauno, Klaipėdos ir Plungės rajono gyventojų išviliojo beveik 90 tūkst. eurų

2025-08-07 09:39 / šaltinis: BNS
2025-08-07 09:39

Kaune, Klaipėdoje ir Plungės rajone telefoniniai sukčiai iš gyventojų išviliojo beveik 90 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Telefoniniai sukčiai BNS Foto

1

Ketvirtadienį į Klaipėdos apskrities policiją kreipėsi du sukčių apgauti gyventojai.

Plungės rajono pareigūnams 1955 metais gimęs vyras pareiškė, kad antradienį, jam būnant namuose Kaušėnų kaime, paskambino nepažįstami asmenys, bendravę rusų ir lietuvių kalbomis. Jie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 29 700 eurų.  

Į Klaipėdos miesto policiją kreipėsi 66 metų moteris, kuri pranešė, kad rugpjūčio 5 dieną jai paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys. Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, jie apgaulės būdu išviliojo 29 215 eurų.  

Kauno Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnams 1967 metais gimęs vyras pranešė, kad nuo sausio 31 dienos iki liepos 14-osios jam skambino nepažįstami asmenys, bendravę rusų kalba, kurie pasiūlė investuoti ir apgaulės būdu iš jo išviliojo 30 tūkst. eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

