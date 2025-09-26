Neblaivus prie vairo įkliuvęs Markas Žukauskas parduoda automobilį: atskleidė kainą

M. Žukausko parduodamo automobilio skelbime matyti, kad už šį „Audi“ komikas tikisi gauti 19,5 tūkst. eurų.
Markas Žukauskas parduoda automobilį
Skelbimo aprašyme rašoma:
„Suradome Markui Žukauskui naują scenos partnerį – BMW X3 Plug-in Hybrid (G01, 2022). Dabar natūralus istorijos tęsinys: ieškome naujų namų automobiliui, kuris iki šiol disciplinuotai laikė jo kasdienybės tempą – Audi A4 Avant S line.
Trumpai apie automobilį: Tvarkingas, prižiūrėtas universalas su S line paketu. Naudotas kasdienėms kelionėms, be modifikacijų.
Svarbiausios ypatybės:
- Kėbulas: Avant (universalas), S line apdaila.
- Bagažinė: plokščias dugnas ir žemas pakrovimo slenkstis – patogu krauti.
- Salonas: tylus, švarus, „premium“ atmosfera; ergonomiškos sėdynės, aiški valdiklių logika.
- Važiavimas: informatyvus vairas, tiksli, nuspėjama dinamika; be perteklinių režimų.
- Eksploatacija: naudotas stabiliai ir tvarkingai, kasdieniam ritmui“, – rašoma skelbime.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusį savaitgalį M. Žukauskas įkliuvo per policijos reidą Vilniuje.
Policijos sustabdytas neblaivus komikas M. Žukauskas vėliau atsiprašė:
„Turiu pasisakyt. Galbūt kai kurie jau matėte, galbūt kai kuriems tai bus naujiena. Bet jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę, noriu apie viską pasisakyti pats.
Pasiteisinimų, aplinkybių tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis. Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galit ir net turit teisę maišyt mane su žemėm – esu pilnai to nusipelnęs.
Tikiuosi, kad būsiu pavyzdys bent keletui tokių pat erelių, kurie galvoja, kad įstatymai galioja visiem kitiem, „tik ne man“. Atsiminkit – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip, kaip dabar tai tenka daryti man.
Mokykitės iš svetimų klaidų ir galvokit su galva. Deja, ši naktis parodė, kad man pačiam to kartais pritrūksta.
Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau. Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę, kuri man teks.
Noriu padėkot pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo – tokių reidų, ypač Naujamiestyje ir visame mieste reikia ir jie yra labai veiksmingi.“
