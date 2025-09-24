Pamatęs kandidatą į kultūros ministrus, Jankevičius siūlosi užimti jį pats: „Prezidente, aš pasiruošęs“

Aptarę vaizdo medžiagą iš įvykio vietos, kuriame komikas bando blaivytis šokinėdamas, laidos vedėja Vita Žiba pasiūlo išburti komiko praeitį, dabartį ir ateitį.
Ką prognozuoja Taro kortos?
Anot komikės Vitos Žibos kortų metimo, M. Žukausko praeitį įprasmina korta „Jėga“.
„Buvo stiprus, daug siekiantis žmogus“, – teigia V. Žiba.
Ištraukus kortą, vaizduojančią dabartį, komikė pastebi kortą – „Kvailys“.
„Kvaili poelgiai, o galbūt ir kokią ligą simbolizuoja“, – pranašystę svarsto V. Žiba.
Ateities kortoje atsispindi „Bokštas“.
„Griūtis, šokas, staigus pokytis, iliuzijų žlugimas“, – kortos reikšmę skaito M. Grimalis.
Kultūros ministras – komikas
Taip pat laidos herojai plačiai aptaria šių dienų daugiausiai pasipiktinimų sulaukusį kultūros ministro postą.
Aidui Puklevičiui pasiteiravus, ką J. Jankevičius mano apie dabartinį kultūros ministro kandidatą Ignotą Adomavičių, komikas atkerta, kad turi viską, ką ir šis, ir net siūlosi į jo vietą.
„Pasirodo, aš turiu visas charakteristikas, reikalingas tapti kultūros ministru: baigiau Balio Dvarionio muzikos mokyklą, esu teistas, turiu ryšių su Rusija, močiutės vardas Tamara, turiu sąlyčio su makaronais – dirbau striptizo klube, ir ten dažnai tekdavo kabinti makaronus“, – juokaudamas kalba komikas.
J. Jankevičius priduria, kad jo balsas – angeliškas. A. Puklevičiui paprašius pademonstruoti dainavimo sugebėjimus, komikas užtraukia Vytauto Šiškausko dainą „Lietuva (Mūsų kaimas)“.
J. Jankevičius nesikuklina – anot jo, jis pranašesnis už I. Adomavičių.
„Prezidente, aš pasiruošęs“, – teigia komikas.
„Aš esu pasiruošęs dirbti tėvynės labui, esu pasiruošęs daryti gramatines klaidas Facebooko postuose“, – dainuodamas tvirtina J. Jankevičius.
Kuo J. Jankevičius teigia padėsiantis Lietuvos žmonėms? Laidą „Soliariumas“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį, 19.30 val. per TV3.
