TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamatęs kandidatą į kultūros ministrus, Jankevičius siūlosi užimti jį pats: „Prezidente, aš pasiruošęs“

Soliariumas – trečiadienį 19:30 per TV3!
2025-09-24 10:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-24 10:54

Šį trečiadienį laidoje „Soliariumas“ laidos vedėjai Justinas Jankevičius, Aidas Puklevičius, Vita Žiba ir Mantas Grimalis leisis į kassavaitinę avantiūrą, aptardami šalies aktualijas. Šios savaitės dėmesį pasiglemžia komikas Markas Žukauskas, kuris buvo pagautas vairuojantis išgėręs. Traukdami per dantį M. Žukauską, laidos vedėjai traukia ir pranašystės kortas bei bando nuspėti – kokia ateitis laukia komiko. Dėmesio gauna ir „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, kurį Remigijus Žemaitaitis siūlo į kultūros ministrus.

Justinas Jankevičius ir Ignotas Adomavičius (tv3.lt koliažas)

Aptarę vaizdo medžiagą iš įvykio vietos, kuriame komikas bando blaivytis šokinėdamas, laidos vedėja Vita Žiba pasiūlo išburti komiko praeitį, dabartį ir ateitį. 

Ką prognozuoja Taro kortos?

Anot komikės Vitos Žibos kortų metimo, M. Žukausko praeitį įprasmina korta „Jėga“.

„Buvo stiprus, daug siekiantis žmogus“, – teigia V. Žiba.

Ištraukus kortą, vaizduojančią dabartį, komikė pastebi kortą – „Kvailys“.

„Kvaili poelgiai, o galbūt ir kokią ligą simbolizuoja“, – pranašystę svarsto V. Žiba.

Ateities kortoje atsispindi „Bokštas“.

„Griūtis, šokas, staigus pokytis, iliuzijų žlugimas“, – kortos reikšmę skaito M. Grimalis.

Kultūros ministras – komikas

Taip pat laidos herojai plačiai aptaria šių dienų daugiausiai pasipiktinimų sulaukusį kultūros ministro postą.

Aidui Puklevičiui pasiteiravus, ką J. Jankevičius mano apie dabartinį kultūros ministro kandidatą Ignotą Adomavičių, komikas atkerta, kad turi viską, ką ir šis, ir net siūlosi į jo vietą.

„Pasirodo, aš turiu visas charakteristikas, reikalingas tapti kultūros ministru: baigiau Balio Dvarionio muzikos mokyklą, esu teistas, turiu ryšių su Rusija, močiutės vardas Tamara, turiu sąlyčio su makaronais – dirbau striptizo klube, ir ten dažnai tekdavo kabinti makaronus“, – juokaudamas kalba komikas.

J. Jankevičius priduria, kad jo balsas – angeliškas. A. Puklevičiui paprašius pademonstruoti dainavimo sugebėjimus, komikas užtraukia Vytauto Šiškausko dainą „Lietuva (Mūsų kaimas)“.

J. Jankevičius nesikuklina – anot jo, jis pranašesnis už I. Adomavičių.

„Prezidente, aš pasiruošęs“, – teigia komikas.

„Aš esu pasiruošęs dirbti tėvynės labui, esu pasiruošęs daryti gramatines klaidas Facebooko postuose“, – dainuodamas tvirtina J. Jankevičius.

Kuo J. Jankevičius teigia padėsiantis Lietuvos žmonėms? Laidą „Soliariumas“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį, 19.30 val. per TV3.

Laidą stebėti galite ir tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.

