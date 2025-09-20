Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Prie vairo neblaivus įkliuvęs Markas Žukauskas atsiprašo: „Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę“

2025-09-20 09:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 09:53

Šią naktį sostinės centre policijai įkliuvo neblaivus BMW automobilio markės vairuotojas, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, buvo komikas Markas Žukauskas. Vyras savo socialiniuose tinkluose skyrė atsiprašymą.

Šią naktį sostinės centre policijai įkliuvo neblaivus BMW automobilio markės vairuotojas, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, buvo komikas Markas Žukauskas. Vyras savo socialiniuose tinkluose skyrė atsiprašymą.

REKLAMA
5

Vilniaus gatvėmis, naktį, iš rugsėjo 19-osios į 20-ąją policija sustabdė BMW markės automobilį, kurį vairavo neblaivus vairuotojas. Paaiškėjo, jog vairuotojas, sėdėjęs už vairo, buvo komikas Markas Žukauskas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naktinis reidas Vilniuje
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

Skyrė atsiprašymą

Markas Žukauskas po įvykių, ryte savo socialiniuose tinkluose skyrė atsiprašymo žodžius ir dėkojo pareigūnams už pamoką.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras, paskelbęs įrašą, rašė:

„Turiu pasisakyt. Galbūt kai kurie jau matėte, galbūt kai kuriems tai bus naujiena, bet jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę, noriu apie viską pasisakyti pats.

REKLAMA

Pasiteisinimų, aplinkybių tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis.

Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galit ir net turit teisę maišyt mane su žemėm – esu pilnai to nusipelnęs.

REKLAMA
REKLAMA

Tikiuosi, kad būsiu pavyzdys bent keletui tokių pat erelių, kurie galvoja, kad įstatymai galioja visiem kitiem, „tik ne man“. Atsiminkit – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip, kaip dabar tai tenka daryti man.

Mokykitės iš svetimų klaidų ir galvokit su galva. Deja, ši naktis parodė, kad man pačiam to kartais pritrūksta.

Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau. Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę, kuri man teks.

Noriu padėkot pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo – tokių reidų, ypač Naujamiestyje ir visame mieste, reikia ir jie yra labai veiksmingi.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
visi kurie pakliuna
visi kurie pakliuna
2025-09-20 10:24
po to tampa sventais.pradeda pasakot kaip isbrido is alkoholio liuno ir tapo kitu zmogumi nes gavo skaudzia gvenimo pamoka.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų