Prie vairo neblaivus įkliuvęs Markas Žukauskas atsiprašo: „Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę“

Vilniaus gatvėmis, naktį, iš rugsėjo 19-osios į 20-ąją policija sustabdė BMW markės automobilį, kurį vairavo neblaivus vairuotojas. Paaiškėjo, jog vairuotojas, sėdėjęs už vairo, buvo komikas Markas Žukauskas.
Skyrė atsiprašymą
Markas Žukauskas po įvykių, ryte savo socialiniuose tinkluose skyrė atsiprašymo žodžius ir dėkojo pareigūnams už pamoką.
Vyras, paskelbęs įrašą, rašė:
„Turiu pasisakyt. Galbūt kai kurie jau matėte, galbūt kai kuriems tai bus naujiena, bet jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę, noriu apie viską pasisakyti pats.
Pasiteisinimų, aplinkybių tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis.
Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galit ir net turit teisę maišyt mane su žemėm – esu pilnai to nusipelnęs.
Tikiuosi, kad būsiu pavyzdys bent keletui tokių pat erelių, kurie galvoja, kad įstatymai galioja visiem kitiem, „tik ne man“. Atsiminkit – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip, kaip dabar tai tenka daryti man.
Mokykitės iš svetimų klaidų ir galvokit su galva. Deja, ši naktis parodė, kad man pačiam to kartais pritrūksta.
Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau. Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę, kuri man teks.
Noriu padėkot pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo – tokių reidų, ypač Naujamiestyje ir visame mieste, reikia ir jie yra labai veiksmingi.“
