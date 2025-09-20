Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
26
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktį policijos sustabdytas komikas Markas Žukauskas atsiprašo viešai: esu kaltas, dėkoju pareigūnams

2025-09-20 03:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 03:46

Naktį į šeštadienį per policijos reidą Vilniuje įkliuvo ne vienas girtas vairuotojas, tarp jų – ir komikas Markas Žukauskas. 

Naktį į šeštadienį per policijos reidą Vilniuje įkliuvo ne vienas girtas vairuotojas, tarp jų – ir komikas Markas Žukauskas. 

REKLAMA
26

Policijos sustabdytas komikas M. Žukauskas atsiprašo:

„Turiu pasisakyt. Galbūt kai kurie jau matėte, galbūt kai kuriems tai bus naujiena. Bet jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę, noriu apie viską pasisakyti pats.

Per reidą įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas
(23 nuotr.)
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Per reidą įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasiteisinimų, aplinkybių tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis. Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galit ir net turit teisę maišyt mane su žemėm – esu pilnai to nusipelnęs.

REKLAMA
REKLAMA

Tikiuosi, kad būsiu pavyzdys bent keletui tokių pat erelių, kurie galvoja, kad įstatymai galioja visiem kitiem, „tik ne man“. Atsiminkit – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip, kaip dabar tai tenka daryti man.

REKLAMA

Mokykitės iš svetimų klaidų ir galvokit su galva. Deja, ši naktis parodė, kad man pačiam to kartais pritrūksta.

Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau. Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę, kuri man teks.

Noriu padėkot pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo – tokių reidų, ypač Naujamiestyje ir visame mieste reikia ir jie yra labai veiksmingi.“

REKLAMA
REKLAMA

Naktinis reidas Vilniuje
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

Kiek prieš vidurnaktį policija pradėjo tikrinti automobilius V. Kudirkos gatvėje. Policija stabdė visus abiem kryptimis važiuojančius automobilius. Sustabdžius kylantį į Tauro kalną BMW paaiškėjo, kad komikas veikiausiai vartojo alkoholio – suveikė momentinis alkoholio matuoklis. Patikrinus vairuotoją promiles rodančiu alkoholio matuokliu nustatytas lengvas girtumas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmu bandymu alkoholio matuoklis parodė 1,16 prom. Antru bandymu jis įpūtė dar daugiau – 1,31 prom.

Už lengvą girtumą gali būti skirta maždaug 1 tūkst. eurų bauda, dažniausiai metams ar net ilgesniam laikui atimama teisė vairuoti. Tačiau paaiškėjo, kad teisę vairuoti jis jau praradęs už greičio viršijimą. Nustačius net lengvą girtumą, jei vairuotojas neturi teisės vairuoti, gresia automobilio konfiskavimas. Jo vairuotas BMW išgabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.

REKLAMA

Įkliuvo ir girtas paspirtukininkas

Penktadienį pavakare ir naktį policijai įkliuvo dar trys girti vairuotojai ir girtas paspirtukininkas.

Vilniaus rajone, Galinės kaime, apie 16.30 val. vienas po kito įkliuvo trys girti vairuotojai. 69-erių metų „Peugeot“ vairuotojas įpūtė 1 prom. 39-erių metų „Volvo“ vairuotojas įpūtė 0,46 prom. O štai 34-erių metų „Audi“ vairuotojas pirmu bandymu įpūtė 1,63 prom., o antru – 1,43 prom. Antras bandymas vairuotoją išgelbėjo nuo baudžiamosios bylos. 

V. Kudirkos gatvėje apie vidurnaktį sustabdytas paspirtukininkas įpūtė 1,23 prom.

Naktį įkliuvo nemažai blaivių, bet teisės vairuoti neturinčių pažeidėjų.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Girtas 20-metis vos nepartrenkė Kelių policijos valdybos pareigūno (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje: girtas „Audi“ vairuotojas sprukdamas nuo policijos vos nepartrenkė pareigūno (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Lopas
Lopas
2025-09-20 06:05
Is jo komikas kaip is by..io balalaika
Atsakyti
Vangas
Vangas
2025-09-20 05:14
kas šitie komikai,gal expertas koks,šiais laikais komikai ir expertai visur,expertui reikia pabaigti kokį institutą ir jis expertas.Komikas,tai aukščiausia artisto kvalifikacija ją pasiekia vienetai per šimtą metų,talentas nuo gimimo,išvaizda nuo gimimo,artistiškumas,erudicija
Atsakyti
Oglasyte, požaluista, ves spysok
Oglasyte, požaluista, ves spysok
2025-09-20 07:13
Pagarsinkit,- VISĄ "žinomų" š.dmalių sąrašą, nes tik iš interneto portalų sužinau "žinomus" mulkius.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų