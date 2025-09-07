Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sekmadienį Vilniaus apskrities kelių policijai per reidus įkliuvo 10 girtų vairuotojų

2025-09-07 19:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 19:57

Vilniaus apskrities kelių policijai sekmadienį per reidus įkliuvo 10 girtų vairuotojų ir 2 girti dviratininkai. Nuo pat ryto automobiliai ir jų vairuotojai buvo tikrinami skirtinguose apskrities rajonuose.

Reidas prie Skaidiškių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
11

Vilniaus apskrities kelių policijai sekmadienį per reidus įkliuvo 10 girtų vairuotojų ir 2 girti dviratininkai. Nuo pat ryto automobiliai ir jų vairuotojai buvo tikrinami skirtinguose apskrities rajonuose.

REKLAMA
0

Švenčionyse sustabdyti du girti vairuotojai: BMW vairavęs 42-ejų metų vyras įpūtė 1,06 prom., o 72-ejų metų „Renault“ vairuotojas – 0,46 prom.

Ukmergėje įkliuvo trys girti vairuotojai. 32-ejų metų „Audi“ vairuotojas įpūtė 1,3 prom, jis taip pat neturi teisės vairuoti. 63-ejų metų „Hyundai“ vairuotojas įpūtė 1,5 prom., o 36-erių metų motociklo „Yamaha“ vairuotojas  - 0,44 prom.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reidas Vilniaus rajone
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Reidas Vilniaus rajone

Elektrėnuose sustabdytas 54-erių metų „VW Passat“ vairuotojas įpūtė – 0,86 prom.

Vilniaus rajone, Nemenčinėje, sustabdyti du lengvai apgirtę vairuotojai. 26-erių „Audi“ vairuotojas įpūtė 0,6 prom., o 59-erių „Toyota“ vairuotojas 0,49 prom. O štai Nemenčinėje sustabdytam ir 2,15 prom. įpūtusiam „Volvo“ vairuotojui už vidutinį girtumą gresia baudžiamoji byla.

REKLAMA
REKLAMA

Vilniaus rajone netoli Skaidiškių sučiuptas „Mercedes Benz“ vairuotojas įpūtė 0,92 prom., dar ir paaiškėjo, kad vyras neturi teisės vairuoti.

Šalčininkuose įkliuvo du girti dviratininkai – vienas jų įpūtė 1,68 prom. – tai vidutinis girtumas, o kitas pūsti atsisakė – tai prilygintina sunkiam girtumui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų