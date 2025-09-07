Sekmadienį Vilniaus apskrities kelių policijai per reidus įkliuvo 10 girtų vairuotojų

Švenčionyse sustabdyti du girti vairuotojai: BMW vairavęs 42-ejų metų vyras įpūtė 1,06 prom., o 72-ejų metų „Renault“ vairuotojas – 0,46 prom.
Ukmergėje įkliuvo trys girti vairuotojai. 32-ejų metų „Audi“ vairuotojas įpūtė 1,3 prom, jis taip pat neturi teisės vairuoti. 63-ejų metų „Hyundai“ vairuotojas įpūtė 1,5 prom., o 36-erių metų motociklo „Yamaha“ vairuotojas - 0,44 prom.
Elektrėnuose sustabdytas 54-erių metų „VW Passat“ vairuotojas įpūtė – 0,86 prom.
Vilniaus rajone, Nemenčinėje, sustabdyti du lengvai apgirtę vairuotojai. 26-erių „Audi“ vairuotojas įpūtė 0,6 prom., o 59-erių „Toyota“ vairuotojas 0,49 prom. O štai Nemenčinėje sustabdytam ir 2,15 prom. įpūtusiam „Volvo“ vairuotojui už vidutinį girtumą gresia baudžiamoji byla.
Vilniaus rajone netoli Skaidiškių sučiuptas „Mercedes Benz“ vairuotojas įpūtė 0,92 prom., dar ir paaiškėjo, kad vyras neturi teisės vairuoti.
Šalčininkuose įkliuvo du girti dviratininkai – vienas jų įpūtė 1,68 prom. – tai vidutinis girtumas, o kitas pūsti atsisakė – tai prilygintina sunkiam girtumui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!