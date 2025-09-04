Trečiadienio avarijos Vilniuje: nukentėjo motociklininkai, automobiliai vartė stulpus

Apie 18 val. Vakariniame aplinkkelyje susidūrė „Peugeot“ ir „Toyota“, pastarasis dar nulėkė į stulpą. Stulpas nuo smūgio išvirto. Medikų pagalbos prireikė automobilio „Toyota“ vairuotojai. Ji išvežta į ligoninę apžiūrėti, paaiškėjo, kad moteris sunkesnių sužalojimų išvengė.
Jau vakar pranešėme apie trečiadienį rytą Vakariniame aplinkkelyje įvykusią sunkvežimio ir trijų lengvųjų automobilių avariją Perkūnkiemio pašonėje – po šios masinės avarijos į ligoninę išvežtas apžiūrėti 27-erių metų „Nissan“ vairuotojas.
Trečiadienį įvyko mažiausiai dar dvi avarijos, per kurias nukentėjo motociklininkai. 17.06 val. Vilniuje, Žirnių g., motociklas „Yamaha“, vairuojamas 27-erių metų vyro, atsitrenkė į kelio atitvarą ir kliudė automobilį „Citroen“, vairuojamą 52-ejų metų vyro. Paaiškėjo, kad avarija įvyko motociklininkui bandant išvengti susidūrimo su nenustatytu automobiliu.
Nukentėjo motociklo vairuotojas, suteikus pagalbą ligoninėje, jis gydomas ambulatoriškai.
Dar viena motociklo avarija apie 14 val. įvyko Švitrigailos gatvėje: su motociklu susidūrė automobilis „Toyota“. Sunkių sužalojimų motociklininkas išvengė, tačiau jam prireikė medikų dėl rankos traumos.
