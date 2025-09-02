Vilniaus rajone – siaubinga girto BMW vairuotojo avarija

Per avariją nukentėjo moteris, ji išvežta į ligoninę.
Automobilis smarkiai sumaitotas, o BMW vairuotojui nustatytas daugiau nei 2 prom girtumas. Vien už grtumą jam gresia baudžiamoji byla.
Įvykį tiria policija.
