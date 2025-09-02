Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone – siaubinga girto BMW vairuotojo avarija

2025-09-02 19:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 19:57

Vilniaus rajone, netoli Rudaminos, girtas BMW vairuotojas sukėlė didelę avariją. Jis rėžėsi į lengvąjį automobilį, o pastarasis trenkėsi į autobusą.

BMW avarija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
15

Vilniaus rajone, netoli Rudaminos, girtas BMW vairuotojas sukėlė didelę avariją. Jis rėžėsi į lengvąjį automobilį, o pastarasis trenkėsi į autobusą.

REKLAMA
1

Per avariją nukentėjo moteris, ji išvežta į ligoninę.

BMW avarija
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW avarija

Automobilis smarkiai sumaitotas, o BMW vairuotojui nustatytas daugiau nei 2 prom girtumas. Vien už grtumą jam gresia baudžiamoji byla.

Įvykį tiria policija.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų