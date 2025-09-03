Avarija sostinėje: pranešama apie dideles spūstis įvykio vietoje

Pranešama, kad prieš 9 val. susidūrė trys automobiliai – „Nissan Juke“, „Kia“ ir „BMW“. Taip pat eismo įvykyje dalyvavo ir sunkvežimis.
Vienas iš eismo įvykyje dalyvavusių vairuotojų blogai pasijuto ir šiuo metu yra išvežtas į ligoninę. Anot Lietuvos krepšinio lygos (LKL) atstovo Vaido Leliugos, į ligoninę išvežtas patikrinti Nissan Juke vairavęs 27 metų LKL darbuotojas, bet ne sportininkas.
Užblokuotos dvi eismo juostos.
Įvykio vietoje, Ukmergės link, susidarė spūstys.
