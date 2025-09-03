Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija sostinėje: pranešama apie dideles spūstis įvykio vietoje

2025-09-03 10:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 10:03

Trečiadienio rytą sostinėje, Vakariniame aplinkkelyje, ties Pavilnionių g., įvyko avarija. Įvykio vietoje susidarė didelės spūstys. Į

Avarija Vakariniame aplinkkelyje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Trečiadienio rytą sostinėje, Vakariniame aplinkkelyje, ties Pavilnionių g., įvyko avarija. Įvykio vietoje susidarė didelės spūstys. Į

1

Avarija Vakariniame aplinkkelyje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vakariniame aplinkkelyje

Pranešama, kad prieš 9 val. susidūrė trys automobiliai – „Nissan Juke“, „Kia“ ir „BMW“. Taip pat eismo įvykyje dalyvavo ir sunkvežimis.

Vienas iš eismo įvykyje dalyvavusių vairuotojų blogai pasijuto ir šiuo metu yra išvežtas į ligoninę. Anot Lietuvos krepšinio lygos (LKL) atstovo Vaido Leliugos, į ligoninę išvežtas patikrinti Nissan Juke vairavęs 27 metų LKL darbuotojas, bet ne sportininkas.

Užblokuotos dvi eismo juostos.

Įvykio vietoje, Ukmergės link, susidarė spūstys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

