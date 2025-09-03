Avarija Vilniuje: moters vairuojamas BMW po susidūrimo įskriejo į Vašingtono aikštę

Labai pasisekė, kad BMW nekliudė pėsčiųjų. Avarija įvyko „Audi“ vairuotojui sukant iš A. Goštauto gatvės į kairę į J. Tumo-Vaižganto gatvę. Į automobilio galą rėžėsi BMW X3. Pastarasis automobilis po smūgio į „Audi“ išskriejo iš sankryžos: visureigio nesustabdė ir krūmai – pro juos pralėkęs BMW sustojo prie dviračių stovų.
Įtarta, kad avarija galėjo įvykti sutrikus BMW vairuotojos sveikatai. Medikai apžiūrėjo vyresnio amžiaus moterį, vežti į ligoninę jos neprireikė. Nenukentėjo ir „Audi“ važiavę žmonės.
