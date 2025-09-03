Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: moters vairuojamas BMW po susidūrimo įskriejo į Vašingtono aikštę

2025-09-03 12:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 12:22

Trečiadienį prieš vidurdienį Vilniaus centre judrioje sankryžoje susidūrė du automobiliai, vienas jų, visureigis BMW po susidūrimo įskriejo į Vašingtono aikštę.

Avarija Vilniaus centre (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Trečiadienį prieš vidurdienį Vilniaus centre judrioje sankryžoje susidūrė du automobiliai, vienas jų, visureigis BMW po susidūrimo įskriejo į Vašingtono aikštę.

3

Labai pasisekė, kad BMW nekliudė pėsčiųjų. Avarija įvyko „Audi“ vairuotojui sukant iš A. Goštauto gatvės į kairę į J. Tumo-Vaižganto gatvę. Į automobilio galą rėžėsi BMW X3. Pastarasis automobilis po smūgio į „Audi“ išskriejo iš sankryžos: visureigio nesustabdė ir krūmai – pro juos pralėkęs BMW sustojo prie dviračių stovų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtarta, kad avarija galėjo įvykti sutrikus BMW vairuotojos sveikatai. Medikai apžiūrėjo vyresnio amžiaus moterį, vežti į ligoninę jos neprireikė. Nenukentėjo ir „Audi“ važiavę žmonės.

Avarija Vilniaus centre
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniaus centre

