Atvykusiems gelbėtojams žmonių vaduoti nereikėjo, jie jau buvo išlipę. Pirminiais duomenimis, vairavęs žmogus buvo blaivus.
Avarija Vilniaus pakraštyje: ant stogo vertėsi automobilis(8 nuotr.)
+4
Avarija Vilniaus pakraštyje: ant stogo vertėsi automobilis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniaus pakraštyje: ant stogo vertėsi automobilis
Apsivertęs automobilis sumaitotas stipriai.
Įvykis tiriamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA