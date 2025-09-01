Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniaus pakraštyje: ant stogo vertėsi automobilis

2025-09-01 17:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 17:51

Pirmadienį Vilniaus pakraštyje, Upės gatvėje, automobilis vertėsi ant stogo. Nukentėjo du žmonės, jie išvežti į ligoninę.

Avarija Vilniaus pakraštyje: ant stogo vertėsi automobilis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Atvykusiems gelbėtojams žmonių vaduoti nereikėjo, jie jau buvo išlipę. Pirminiais duomenimis, vairavęs žmogus buvo blaivus.

0

Atvykusiems gelbėtojams žmonių vaduoti nereikėjo, jie jau buvo išlipę. Pirminiais duomenimis, vairavęs žmogus buvo blaivus.

FOTOGALERIJA. Avarija Vilniaus pakraštyje: ant stogo vertėsi automobilis

Apsivertęs automobilis sumaitotas stipriai.

Įvykis tiriamas.

 

