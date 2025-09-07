Vilniečius šiurpina miškelyje paliktas sudaužytas automobilis

Paaiškėjo, kad policijai apie avariją Taurupės gatvėje buvo pranešta dar apie 13-ą valandą. Visureigio nesuvaldęs vairuotojas, kaip paaiškėjo, buvo blaivus, jis teisinosi į miškelį įlėkęs, nes esą bandė išvengti susidūrimo. Per eismo įvykį niekas nenukentėjo.
Išsiaiškinę aplinkybes pareigūnai išvažiavo, automobilis paliktas bendrovės atstovams. Tačiau ir 18.30 val. mašina tebebuvo miškelyje, atstovų šalia mašinos nebuvo. Su tebedegančiomis šviesomis paliktas „Audi“ visureigis privertė sustoti ne vieną vairuotoją.
