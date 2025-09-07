Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniečius šiurpina miškelyje paliktas sudaužytas automobilis

2025-09-07 19:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 19:05

Sekmadienį pavakarę ne vienas Taurupės gatve važiavęs vairuotojas sustojo dėl į mišką įlėkusio automobilio. Netoli Salotės ežero į miškelį įlėkė „Spark“ platformos „Audi Q4“. Pavakarę avarijos vietoje sustoję žmonės stebėjosi ir spėliojo: vairuotojo nėra, galbūt į avariją patekę šiuo automobiliu važiavę asmenys paspruko.

Avarija Taurupės gatvėje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
6

0

Paaiškėjo, kad policijai apie avariją Taurupės gatvėje buvo pranešta dar apie 13-ą valandą. Visureigio nesuvaldęs vairuotojas, kaip paaiškėjo, buvo  blaivus, jis teisinosi į miškelį įlėkęs, nes esą bandė išvengti susidūrimo. Per eismo įvykį niekas nenukentėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Avarija Taurupės gatvėje Vilniuje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Taurupės gatvėje Vilniuje

Išsiaiškinę aplinkybes pareigūnai išvažiavo, automobilis paliktas bendrovės atstovams. Tačiau ir 18.30 val. mašina tebebuvo miškelyje, atstovų šalia mašinos nebuvo. Su tebedegančiomis šviesomis paliktas „Audi“ visureigis privertė sustoti ne vieną vairuotoją.

