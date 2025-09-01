Vilniuje partrenktas elektriniu motociklu važiavęs mažametis

Pirminiais duomenimis, sunkesnių sužalojimų nepilnametis išvengė.
Tarnyboms iš pradžių pranešta, kad partrenktas nepilnametis dviratininkas, tačiau atvažiavus pareigūnams paaiškėjo, kad į avariją pateko elektriniu motociklu važiavęs vaikas.
Tokiam motociklui vairuoti reikalingas vairuotojo pažymėjimas, kurio dėl savo amžiaus nepilnametis net ir negalėjo turėti. Be to el. motociklas privalo būti registruotas, neregistruojamos motociklų versijos viešame eisme dalyvauti iš vis negali. Tokiais motociklais, net ir registruotais, draudžiama važiuoti šaligatviais ir dviračių takais.
