  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje partrenktas elektriniu motociklu važiavęs mažametis

2025-09-01 15:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 15:29

Avarija prie Tymo turgaus (nuotr. TV3)
4

Pirmadienį apie 14 val. Vilniaus specialiosioms tarnyboms pranešta apie nelaimę Maironio ir Aukštaičių gatvių sankryžoje. Automobilis „Toyota“ parbloškė elektriniu motociklu važiuojantį 13-metį.

0

Pirminiais duomenimis, sunkesnių sužalojimų nepilnametis išvengė.

Tarnyboms iš pradžių pranešta, kad partrenktas nepilnametis dviratininkas, tačiau atvažiavus pareigūnams paaiškėjo, kad į avariją pateko elektriniu motociklu važiavęs vaikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Avarija prie Tymo turgaus Vilniuje
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija prie Tymo turgaus Vilniuje

Tokiam motociklui vairuoti reikalingas vairuotojo pažymėjimas, kurio dėl savo amžiaus nepilnametis net ir negalėjo turėti. Be to el. motociklas privalo būti registruotas, neregistruojamos motociklų versijos viešame eisme dalyvauti iš vis negali. Tokiais motociklais, net ir registruotais, draudžiama važiuoti šaligatviais ir dviračių takais.

 

