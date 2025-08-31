Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje į avariją pakliuvusį girtą BMW vairuotoją subadė praeivis

2025-08-31 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 11:25

Sekmadienį po vidurnakčio Vilniuje įvyko kruvinas konfliktas, per kurį buvo peiliu sužalotas į avariją patekęs BMW vairuotojas. Pastarasis, kaip paaiškėjo, buvo girtas, veikiausiai girtas buvo ir jį sužeidęs bei pasprukęs praeivis.

BMW avarija ir mušynės Žirmūnuose (nuotr. Broniaus Jablonsko)
27

Sekmadienį po vidurnakčio Vilniuje įvyko kruvinas konfliktas, per kurį buvo peiliu sužalotas į avariją patekęs BMW vairuotojas. Pastarasis, kaip paaiškėjo, buvo girtas, veikiausiai girtas buvo ir jį sužeidęs bei pasprukęs praeivis.

REKLAMA
5

Po vidurnakčio policija sulaukė pranešimo, kad šalia Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžos BMW pateko į avariją, atsitrenkė į kelkraščio bortelį. Smūgis buvo gan smarkus, suveikė ir oro pagalvė, vairuotojas su keleiviu išlipo apžiūrėti mašinos. Tarnyboms skambinęs žmogus sakė, kad BMW vairuotojas gali būti girtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BMW avarija ir mušynės Žirmūnuose
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW avarija ir mušynės Žirmūnuose

Netrukus pranešta, kad Žirmūnų gatvėje laksto peiliu ginkluotas vyras, kad jis sužeidė vieną vyrą. Nukentėjusysis, buvo sąmoningas, tačiau jam reikia medikų.

REKLAMA
REKLAMA

Atvažiavus policijai, paaiškėjo, kad peiliu sužeistas BMW vairuotojas. 

Išaiškėjo, kad, įvykus avarijai, pro šalį ėjo įkaušusi kompanija, praeiviai prikibo prie BMW vairuotojo.

REKLAMA

Iš pradžių klausinėjo, ar BMW vairuotojui nereikia pagalbos, vairuotojas tikino, kad nereikia.

Važiavusieji BMW susimušė su praeiviais, vienas praeivių išsitraukė peilį ir dūrė BMW vairuotojui į pilvą.

Policijos duomenimis, peiliu švaistėsi 37-erių metų vyras, jis buvo kartu su žmona ir su ja po įvykio paspruko. Pareigūnai rado peilį.

Policija buvo sulaikiusi muštynėse dalyvavusį kitą praeivį, 43-ejų metų vyrą, jis taip pat buvo su žmona. Šiam vyrui nustatytas 1,35 prom. girtumas. Jis tikino, kad nieko nesužeidė, kad juos užpuolė agresyvus BMW vairuotojas. 

REKLAMA
REKLAMA

BMW keleiviui 33-ejų metų vyrui nustatytas 1,73 prom. girtumas. Iš pradžių pastarasis sakė, kad tai jis vairavo, vėliau jis prisipažino, kad jį vertė prisiimti kaltę dėl vairavimo, be to vairuotoją policijai nustatyti padėjo vaizdo įrašai.

Sužeistam 27-erių metų BMW vairuotojui nustatytas 0,96 prom. girtumas. Sužalojimai nėra sunkūs – dėl pilvo durtinės žaizdos greitosios pagalbos medikai vairuotoją išvežė į ligoninę. Iš ten suteikus pagalbą jis paleistas - pareigūnai jį atvežė atgal įvykio vietą. BMW vairuotojas pradėjo siautėti, trukdė dirbti pareigūnams, todėl agresyviam vyrui policija uždėjo antrankius. Galiausiai BMW vairuotojui policija įteikė šaukimą atvykti į policiją ir paleido.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniuje ant atitvaro pakibo užsieniečio vairuojamas autobusas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje: užsieniečio vairuojamas maršrutinis autobusas pakibo ant viaduko atitvaro (43)
Vilniuje judrioje sankryžoje po avarijos nebeveikia šviesoforai (nuotr. TV3)
Vilniuje judrioje sankryžoje VW suniokojo šviesoforą, sutriko eismas (7)
Avarija Oslo gatvėje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje važiuojančiam sunkvežimiui atsilenkė kabina, medikų pagalbos prireikė mažametei
Avarija ir spūstys Šeimyniškių g. FOTO (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje dėl avarijos susidarė spūstys

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų