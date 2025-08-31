Po vidurnakčio policija sulaukė pranešimo, kad šalia Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžos BMW pateko į avariją, atsitrenkė į kelkraščio bortelį. Smūgis buvo gan smarkus, suveikė ir oro pagalvė, vairuotojas su keleiviu išlipo apžiūrėti mašinos. Tarnyboms skambinęs žmogus sakė, kad BMW vairuotojas gali būti girtas.
Netrukus pranešta, kad Žirmūnų gatvėje laksto peiliu ginkluotas vyras, kad jis sužeidė vieną vyrą. Nukentėjusysis, buvo sąmoningas, tačiau jam reikia medikų.
Atvažiavus policijai, paaiškėjo, kad peiliu sužeistas BMW vairuotojas.
Išaiškėjo, kad, įvykus avarijai, pro šalį ėjo įkaušusi kompanija, praeiviai prikibo prie BMW vairuotojo.
Iš pradžių klausinėjo, ar BMW vairuotojui nereikia pagalbos, vairuotojas tikino, kad nereikia.
Važiavusieji BMW susimušė su praeiviais, vienas praeivių išsitraukė peilį ir dūrė BMW vairuotojui į pilvą.
Policijos duomenimis, peiliu švaistėsi 37-erių metų vyras, jis buvo kartu su žmona ir su ja po įvykio paspruko. Pareigūnai rado peilį.
Policija buvo sulaikiusi muštynėse dalyvavusį kitą praeivį, 43-ejų metų vyrą, jis taip pat buvo su žmona. Šiam vyrui nustatytas 1,35 prom. girtumas. Jis tikino, kad nieko nesužeidė, kad juos užpuolė agresyvus BMW vairuotojas.
BMW keleiviui 33-ejų metų vyrui nustatytas 1,73 prom. girtumas. Iš pradžių pastarasis sakė, kad tai jis vairavo, vėliau jis prisipažino, kad jį vertė prisiimti kaltę dėl vairavimo, be to vairuotoją policijai nustatyti padėjo vaizdo įrašai.
Sužeistam 27-erių metų BMW vairuotojui nustatytas 0,96 prom. girtumas. Sužalojimai nėra sunkūs – dėl pilvo durtinės žaizdos greitosios pagalbos medikai vairuotoją išvežė į ligoninę. Iš ten suteikus pagalbą jis paleistas - pareigūnai jį atvežė atgal įvykio vietą. BMW vairuotojas pradėjo siautėti, trukdė dirbti pareigūnams, todėl agresyviam vyrui policija uždėjo antrankius. Galiausiai BMW vairuotojui policija įteikė šaukimą atvykti į policiją ir paleido.
