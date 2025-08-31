Vilniuje 128 ir 151 km/val. greičiu važiavę „skraidūnai“ praras teisę vairuoti

Ukmergės gatvėje policija sustabdė „Cupra“ vairuotoją, važiavusį net 151 km/val. greičiu. Vairuotojui bus skirta 225 eurų bauda, jis teisę vairuoti praras greičiausiai 1 mėn. – vairuotojas anksčiau dėl greičio viršijimo nėra įkliuvęs.
O štai kiek mažesniu greičiu važiavęs BMW vairuotojas teisę vairuoti greičiausiai praras net pusei metų, nes anksčiau jau buvo baustas už greičio viršijimą. Laisvės pr., kur leidžiamas 60 km / val. greitis, vairuotojas važiavo 128 km / val. greičiu, jam gresia 550 eurų bauda.
Per šeštadienio reidus įkliuvo ir du lengvai apgirtę vairuotojai. Balžio gatvėje sustabdytas „Honda Civic“ vairuotojas įpūtė 0,61 prom.
Girtumas lengvas, tačiau už pažeidimą greičiausiai bus konfiskuotas automobilis. Paaiškėjo, kad vairuotojas neturi teisės vairuoti, jis ją anksčiau prarado už tai, kad įkliuvo girtas, be to neturėdamas teisės vairuoti jau buvo įkliuvęs prie vairo.
Taip pat Balžio gatvėje sustabdytas „VW Passat“ vairuotojas įpūtė 0,77 prom. už lengvą girtumą gresia maždaug 1 tūkst. eurų bauda ir paprastai metams atimama teisė vairuoti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!