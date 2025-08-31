Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje 128 ir 151 km/val. greičiu važiavę „skraidūnai“ praras teisę vairuoti

2025-08-31 09:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 09:58

Per reidus sostinėje šeštadienio vakarą ir naktį įkliuvę du greičio mėgėjai praras teisę vairuoti.

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
13

Per reidus sostinėje šeštadienio vakarą ir naktį įkliuvę du greičio mėgėjai praras teisę vairuoti.

REKLAMA
2

Ukmergės gatvėje policija sustabdė „Cupra“ vairuotoją, važiavusį net 151 km/val. greičiu. Vairuotojui bus skirta 225 eurų bauda, jis teisę vairuoti praras greičiausiai 1 mėn. – vairuotojas anksčiau dėl greičio viršijimo nėra įkliuvęs.

O štai kiek mažesniu greičiu važiavęs BMW vairuotojas teisę vairuoti greičiausiai praras net pusei metų, nes anksčiau jau buvo baustas už greičio viršijimą. Laisvės pr., kur leidžiamas 60 km / val. greitis, vairuotojas važiavo 128 km / val. greičiu, jam gresia 550 eurų bauda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naktinis reidas Vilniuje
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

Per šeštadienio reidus įkliuvo ir du lengvai apgirtę vairuotojai. Balžio gatvėje sustabdytas „Honda Civic“ vairuotojas įpūtė 0,61 prom. 

REKLAMA
REKLAMA

Girtumas lengvas, tačiau už pažeidimą greičiausiai bus konfiskuotas automobilis. Paaiškėjo, kad vairuotojas neturi teisės vairuoti, jis ją anksčiau prarado už tai, kad įkliuvo girtas, be to neturėdamas teisės vairuoti jau buvo įkliuvęs prie vairo.

Taip pat Balžio gatvėje sustabdytas „VW Passat“ vairuotojas įpūtė 0,77 prom. už lengvą girtumą gresia maždaug 1 tūkst. eurų bauda ir paprastai metams atimama teisė vairuoti. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Penktadienį Vilniaus policijai per reidus įkliuvo penki girti vairuotojai (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų