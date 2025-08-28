Vilniuje važiuojančiam sunkvežimiui atsilenkė kabina, medikų pagalbos prireikė mažametei

Ketvirtadienį Vilniuje, apie 14-ą val. Oslo gatvėje įvyko neįprasta avarija: staigiai stabdant atsilenkė sunkvežimio kabina, medikų pagalbos prireikė 7-erių metų sunkvežimio keleivei, buvusiai kabinoje.
Iš pradžių buvo pranešta, kad sunkvežimis susidūrė su lengvuoju automobiliu. Tačiau paaiškėjo, kad jau įvykus sunkvežimio avarija susidūrė keli lengvieji automobiliai, sunkvežimio jie nekliudė.
Vairuotojas pasakojo atvažiavęs Oslo gatve norėjęs įsukti į vakarinį aplinkkelį. Norėdamas praleisti automobilius jis staigiai pristabdė, stabdant kabina vertėsi į priekį – greičiausiai lūžo kabinos užraktas, sako vairuotojas. Kitų automobilių sunkvežimis, anot vairuotojo, nekliudė.
Kabinoje buvusi dukra patyrė sumušimų, atvažiavę medikai apžiūrėjo 7-metę – į ligoninę vežti jos neprireikė.
Ties užtvertu įvažiavimu į aplinkkelį netrukus įvyko lengvųjų automobilių avarija, žmonės per kitą avariją nenukentėjo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!