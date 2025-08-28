Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje važiuojančiam sunkvežimiui atsilenkė kabina, medikų pagalbos prireikė mažametei

2025-08-28 16:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 16:35
Avarija Oslo gatvėje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5
0

          

Ketvirtadienį Vilniuje, apie 14-ą val. Oslo gatvėje įvyko neįprasta avarija: staigiai stabdant atsilenkė sunkvežimio kabina, medikų pagalbos prireikė 7-erių metų sunkvežimio keleivei, buvusiai kabinoje.

Iš pradžių buvo pranešta, kad sunkvežimis susidūrė su lengvuoju automobiliu. Tačiau paaiškėjo, kad jau įvykus sunkvežimio avarija susidūrė keli lengvieji automobiliai, sunkvežimio jie nekliudė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Avarija Oslo gatvėje Vilniuje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Oslo gatvėje Vilniuje

Vairuotojas pasakojo atvažiavęs Oslo gatve norėjęs įsukti į vakarinį aplinkkelį. Norėdamas praleisti automobilius jis staigiai pristabdė, stabdant kabina vertėsi į priekį – greičiausiai lūžo kabinos užraktas, sako vairuotojas. Kitų automobilių sunkvežimis, anot vairuotojo, nekliudė.

REKLAMA
REKLAMA

Kabinoje buvusi dukra patyrė sumušimų, atvažiavę medikai apžiūrėjo 7-metę – į ligoninę vežti jos neprireikė.

Ties užtvertu įvažiavimu į aplinkkelį netrukus įvyko lengvųjų automobilių avarija, žmonės per kitą avariją nenukentėjo.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Avarija ir spūstys Šeimyniškių g. FOTO (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje dėl avarijos susidarė spūstys
Avarija ant viaduko Tūkstantmečio gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje ant viaduko susidūrė vilkikas ir moters vairuojamas lengvasis automobilis (2)
Avarija Geležinio Vilko gatvėje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje judrioje gatvėje susidūrė BMW ir „Opel“, susiformavo spūstys (8)
Molėtų plente žuvo partrenktas briedis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje išbėgus briedžiui įvyko kelios avarijos, briedis žuvo (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų