Vilniuje dėl avarijos susidarė spūstys

Eismas Konstitucijos prospekto kryptimi užtvertas. Pirminiais duomenimis, avariją sukėlė „Škoda“ vairuotojas, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą.
Avarija ir spūstys Šeimyniškių g(10 nuotr.)
Avarija ir spūstys Šeimyniškių g. FOTO (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Automobilis rėžėsi į bortelį, o dar du vairuotojai, bandydami išvengti rimtesnių padarinių, nusuko ir taip pat buvo kliudyti.
Raginami vairuotojai rinktis kitą maršrutą.
Šaltinis:
tv3.lt
