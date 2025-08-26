Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje dėl avarijos susidarė spūstys

2025-08-26 11:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 11:47

Antradienį Vilniuje, Šeimyniškių gatvėje, susidūrė trys automobiliai. Dėl avarijos įvykio vietoje susidarė spūstys.

Avarija ir spūstys Šeimyniškių g. FOTO (nuotr. Broniaus Jablonsko)
10

Antradienį Vilniuje, Šeimyniškių gatvėje, susidūrė trys automobiliai. Dėl avarijos įvykio vietoje susidarė spūstys.

REKLAMA
0

Eismas Konstitucijos prospekto kryptimi užtvertas. Pirminiais duomenimis, avariją sukėlė „Škoda“ vairuotojas, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą.

Avarija ir spūstys Šeimyniškių g
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija ir spūstys Šeimyniškių g

Automobilis rėžėsi į bortelį, o dar du vairuotojai, bandydami išvengti rimtesnių padarinių, nusuko ir taip pat buvo kliudyti.

Raginami vairuotojai rinktis kitą maršrutą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų