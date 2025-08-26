Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

JAV ambasadorius NATO apie saugumo garantijas Ukrainai: nestatykime vežimo prieš arklį

2025-08-26 10:53 / šaltinis: BNS
2025-08-26 10:53

Vilniuje viešintis JAV ambasadorius NATO Matthew G. Whitakeris sako, kad Vašingtono saugumo garantijos Ukrainai yra įmanomos tik pasiekus taikos susitarimą.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vilniuje viešintis JAV ambasadorius NATO Matthew G. Whitakeris sako, kad Vašingtono saugumo garantijos Ukrainai yra įmanomos tik pasiekus taikos susitarimą.

REKLAMA
0

„Žinoma, pokalbiai dėl to vyksta šiuo metu, tačiau mums pirmiausia reikia turėti taikos susitarimą. Tad nestatykime vežimo prie arklį“, – spaudos konferencijoje antradienį kalbėjo ambasadorius.

„Reikia užbaigti karą, reikia taikos Europoje. Tada, žinoma, bus saugumo garantijos. Pokalbiai vyksta kariuomenės vadų ir gynybos ministrų lygmenyje, NATO viduje“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po derybų su Europos lyderiais šią savaitę pareiškė, kad Europa galėtų suteikti saugumo garantijas Ukrainai kaip Rusijos taikos susitarimo dalį, o Vašingtonas atliktų priežiūros vaidmenį.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau jis teigė, kad saugumo garantijos Ukrainai galėtų apimti JAV paramą ore ir Europos sausumos pajėgas.

REKLAMA

„Prezidentas Trumpas sakė, kad dalyvausime bet kokiose saugumo garantijose, kurios bus taikos susitarimo dalimi. Akivaizdu, kad Jungtinės Valstijos gali prisidėti konkrečiais pajėgumais ir, jeigu reikės, mes jais ir prisidėsime. Prezidentas Trumpas sakė, kad mes būsime saugumo garantijų dalimi, jis dėl to gana aiškiai išsireiškė“, – kalbėjo M. G. Whitakeris.

D. Trumpas teigė per dvi savaites įvertinsiantis taikos tarp Rusijos ir Ukrainos perspektyvas ir pridūrė, kad „po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ministrės D. Šakalienės ir ambasadoriaus M. G. Whitaker spaudos konferencija. ELTA / Žygimantas Gedvila
JAV ambasadorius prie NATO: amerikiečių karių buvimo peržiūra vykdoma atsižvelgiant į grėsmes
Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX)
Prognozė Ukrainai: įvardijo visus įmanomus scenarijus, kaip gali atrodyti saugumo garantijos (9)
Kariai (nuotr. KAM)
Karybos ekspertas – apie Lietuvos karių siuntimą į Ukrainą: „Turime remti“ (146)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Permainingos nuotaikos: dėl Ukrainos ateities kyla tik daugiau klausimų (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų