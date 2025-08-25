NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Jos duomenimis, rugpjūčio 18 dieną NATO orlaiviai atpažino Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, rugpjūčio 19 ir 20 dienomis – po du naikintuvus SU-24.
Rusų orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, dviem atvejais iš trijų radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Aljanso oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
