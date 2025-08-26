Pagyros Lietuvai iš JAV ambasadoriaus NATO: „Jūs esate puikus draugas ir sąjungininkas“

Spaudos konferencijos metu D. Šakalienė teigė, kad su JAV amabsadoriumi NATO sutaria, kad Baltijos regionas yra unikalus strategine prasme.
„Jeigu Rusija nuspręs mesti iššūkį NATO, labiausiai tikėtina, kad mūsų regionas taps mūšio lauku. Taigi Lietuvai NATO pajėgumus įgyvendinti gynybos planus per itin trumpą laiką arba be jokio įspėjimo yra gyvybiškai svarbus klausimas“, – komentavo D. Šakalienė.
Ji pridūrė, kad JAV karinis indėlis yra stipriausia agresijos atgrasymo priemonė, todėl Lietuva yra pasiruošusi užtikrinti geriausias galimas mokymo ir gyvenimo sąlygos šalyje dislokuotoms JAV pajėgoms.
„Mes jau atveriame naują infrastruktūrą, į kurią investavome jau daugiau nei 200 milijonų JAV dolerių ir šia infrastruktūra bus galima naudotis jau nuo spalio. Ir šia infrastruktūra jau bus galima naudotis nuo spalio“, – kalbėjo krašto apsaugos ministrė.
Tuo metu spaudos konferencijoje M. G. Whitakeris šnekėjo, kad jam yra didelė garbė būti Lietuvoje ir pabrėžė, kad palaikyti tarpusavio santykius yra svarbu tiek JAV, tiek Lietuvai.
„Lietuva yra pavyzdinė sąjungininkė ir draugė JAV ir, manau, kad mes ir toliau stiprinsime mūsų ryšius, kurie sieja mūsų žmones. Ir jūsų lyderystė, jūsų ambasadorius prie NATO, mano bičiulis Darius (Darius Jauniškis – aut. past.), tikrai užtikrino, kad kitos sąjungininkės suprastų didžiulę grėsmę, kurią kelia Rusija ir Baltarusija. Kartu jūs esate lyderiai ir trumpalaikiai ir ilgalaikiai tiksliai tikrai siekiami, padedant jums. Ir mūsų įsipareigojimas laikytis 5-ojo straipsnio ir padėti sąjungininkėms yra labai svarbus.
Tačiau ir 3-iame straipsnyje yra įsipareigojimas įtvirtintas kiekvienai sąjungininkei skirti gynybai lėšas ir užtikrinti gynybą“, – šnekėjo M. G. Whitakeris.
Tuo metu paklaustas ar galima tikėtis, kad JAV karių mažinimas Europoje gali būti tikėtinas, JAV ambasadorius NATO tvirtino, kad yra nuolat peržiūrima, kaip yra dislokuojami JAV kariai, atsižvelgiant į grėsmes JAV ir šalims sąjungininkėms.
„Kai mes atliekame šią peržiūra ir, kai ji bus baigta, tikrai bus priimti sprendimai. Mes konsultuojamės tiek su kariais, civiliais ir sprendimai bus priimti tiek dėl Europos ir viso pasaulio. Administracija laikosi tokios nuomonės, kad nebūtų jokių siurprizų, kad būtų konsultuojamasi, kad nebūtų jokių spragų saugume ar pajėgumuose.
Kaip jau minėjau, sąjungininkai turi būti stiprus, turi turėti tam tikrus tikslus, susijusius su pajėgumais. Hagoje apie tai buvo kalbėta, kad reikalingos tam tikros investicijos, kad tie pajėgumai būtų sukurti ir mes apie tai kalbėjome. Ir buvo susitarta dėl galutinio termino 2035 metų“, – aiškino M. G. Whitakeris.
JAV ambasadorius NATO taip pat pažymėjo, kad Hagoje NATO viršūnių susitikime buvo susitarta dėl iš valstybių biudžeto skiriamų 5 proc. gynybai.
„Tai buvo įsipareigojimas, o ne pasižadėjimas, nes žinau, kad labai dažnai kalbame apie pasižadėjimus, kai kurioms šalims yra sunku pasiekti 2 proc., bet dabar esame pakeliui link lėšų, skirtų gynybai, padidinimo ir visi 32 sąjungininkai, kad tas išlaidas gynybai padidins“, – komentavo jis.
Ukrainos situacija vienas iš kertinių veiksnių
Be to, D. Šakalienė, kalbėdama apie tai ar Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau karių, akcentavo, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių JAV pajėgų pozicionavimą Europoje, tai Ukrainos situacija.
„Ambasadorius taip pat šiandien patikino, kad tikrai JAV nepaliks saugumo spragų. Ir būtent tas suvokimas, kad no security gaps (jokių saugumo spragų – angl. k.) yra labai aiškiai parodantis tą įsipareigojimą, ką mes turime tikrai užtikrinti. Ir JAV tam tikri pajėgumai šiuo metu yra unikalūs ta prasme, kad kitos šalys negali to užtikrinti išskyrus JAV“, – sakė krašto apsaugos ministrė.
Tiesa, ministrė pridėjo, kad taip pat svarbu reaguoti ir į kintančią situaciją ir kalbant apie tai, kas galėtų būti daroma papildomai, reaguojant į oro gynybos klausimus bei grėsmes, susijusias su dronais.
„Tikslas yra labai aiškiai sudėlioti mūsų pajėgumus ir taip pat ir pratybų ir treniravimosi kontekste, mokytis atremti tas naujas grėsmes. Su ambasadoriumi detaliai aptarėme mano ką tik įvykusį vizitą Kyjive, kur su Ukrainos oro pajėgų vadovybe turėjome labai naudingą diskusiją apie tai,
kokius sprendimus jie taiko, su kokiais, deja, taip pat iššūkiais susiduria, kokie galimi yra sprendimai, kokia patirtis mums bus perduota ir tam tikras dalijimosi informacija procesas, kuris padės mums saugiau jaustis ir efektyviau reaguoti į dabartinį grėsmių paveikslą“, – komentavo D. Šakalienė.
Lankosi Pabradėje, Rukloje
Į Lietuvą atvykęs JAV ambasadorius NATO Matthew G. Whitakeris vizito metu lankosi Pabradėje, kur tarnauja JAV kariai. Taip pat ambasadorius su delegacija Rukloje susitiks su Lietuvos divizijos vadu ir Vokietijos brigados Lietuvoje vadu.
Ambasadorius su Lietuvos atstovais aptars NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimo klausimus, Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą bei paramą Ukrainai. Apžiūrės Lietuvoje vystomą JAV ir kitų NATO sąjungininkų karių priėmimui skirtą infrastruktūrą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!