TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje lankosi JAV ambasadorius NATO

2025-08-26 06:52 / šaltinis: BNS
2025-08-26 06:52

Lietuvoje besilankantis Jungtinių Valstijų ambasadorius NATO Matthew G. Whitakeris antradienį pradeda susitikimus su šalies ir NATO sąjungininkų pareigūnais.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lietuvoje besilankantis Jungtinių Valstijų ambasadorius NATO Matthew G. Whitakeris antradienį pradeda susitikimus su šalies ir NATO sąjungininkų pareigūnais.

0

Krašto apsaugos ministerija pranešė, kad M. G. Whitakeris susitiks su ministre Dovile Šakaliene, ministerijos ir Lietuvos kariuomenės atstovais.

Be to, diplomatas lankysis Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone, kur tarnauja JAV kariai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ambasadorius Rukloje, Jonavos rajone, susitiks su vystomos Lietuvos kariuomenės divizijos bei šalyje dislokuojamos Vokietijos brigados vadais.

M. G. Whitakeris su Lietuvos atstovais aptars NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimo klausimus, Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą bei paramą Ukrainai, teigiama pranešime.

Jis taip pat apžiūrės Lietuvoje vystomą JAV ir kitų NATO sąjungininkų karių priėmimui skirtą infrastruktūrą.

Ambasadorius Lietuvoje lankosi amerikiečiams vykdant karių dislokavimo Europoje peržiūrą.

Lietuva siekia, kad JAV paliktų šalyje šio metu rotuojamus maždaug tūkstantį karių.

