Prie Lietuvos sienos – naujas Rusijos projektas: bazė, iš kurios bus galima stebėti NATO veiklą

Tyrėjų teigimu, Kaliningrado srityje, Įsučio mieste, į pietus nuo Baltijos laivynui priklausančios oro bazės, statomas apskritimo formos antenų masyvas. Jis apibūdinamas kaip „karinės paskirties antenų kompleksas, skirtas radijo žvalgybai ar ryšiams“.
CDAA tipo objektai ir tinklai, plačiai naudoti Šaltojo karo metais tiek Jungtinių Valstijų, tiek Sovietų Sąjungos, padeda karinėms bei žvalgybos tarnyboms nustatyti signalų kryptį, vykdyti elektroninę stebėseną bei palaikyti ryšius su povandeniniais laivais.
Rusija galėtų naudoti šį objektą NATO radijo ryšiui perimti ir jų padėčiai nustatyti, rašo „Newsweek“.
Objektas gerokai viršija CDAA dydžio standartus
Palydovinių nuotraukų analizė rodo, kad antenų masyvas, esantis apie 100 kilometrų nuo Baltijos jūros pakrantės, gali būti iki 1600 metrų skersmens. Tai gerokai viršija žinomus CDAA dydžio standartus.
Nors tyrėjai pabrėžia, kad „galutinės išvados“ dėl objekto dar neįmanomos, keli požymiai leidžia manyti, jog tai iš tiesų CDAA: apskrita konfigūracija su tolygiai išdėstytais kasimo taškais, kuriuose galėtų būti montuojamos vertikalios antenos, radialinis kasimas iš centrinio taško, rodantis galimą požeminių kabelių ar signalų linijų įrengimą ir perimetro apsaugos sistemos įrengimas.
Strateginė reikšmė
Tokia bazė leistų Rusijai stebėti NATO ryšius Rytų Europoje ir Baltijos regione, palaikyti ryšį su povandeniniais laivais Baltijos jūroje bei „remti pasyvią žvalgybos informacijos rinkimą, atitinkantį platesnę Rusijos elektroninio karo doktriną“.
„Nors objektas dar statomas, ši nauja įranga Kaliningrade, tikėtina, taps vienu pagrindinių Rusijos strateginės signalų žvalgybos ir ryšių architektūros mazgų“, – teigia analitikai.
Rusija plečia branduolinius pajėgumus prie Europos sienų
Be to, palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija pastaraisiais metais išplėtė ir modernizavo mažiausiai penkis su branduoliniais ginklais susijusius objektus prie Europos sienų, birželio 16 d. pranešė Švedijos transliuotojas SVT, remdamasis naujomis nuotraukomis, gautomis iš „Planet Labs“.
Vienas ryškiausių pokyčių užfiksuotas Kaliningrade, kur, manoma, esanti branduolinių ginklų saugykla buvo iš esmės rekonstruota.
2025 m. gegužės mėnesį darytose nuotraukose matyti trijų sluoksnių apsauginė tvora, nauji pastatai bei įrengta moderni ryšių įranga.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis anksčiau yra sakęs, kad šioje vietoje gali būti saugoma iki 100 taktinių branduolinių galvučių.
Kaliningradas – militarizuotas Rusijos eksklavas tarp Lenkijos ir Lietuvos – kelia didelį NATO susirūpinimą dėl čia dislokuotų pažangių raketų sistemų bei plėtojamos branduolinės infrastruktūros.
