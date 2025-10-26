Pasaulinio lygio žvaigžde norintis tapti Eima visus paliko be žado: „Kas čia buvo?“

Jo akademiniai pasiekimai nėra patys geriausi – vaikinas buvo išmestas iš darželio, 4 mokyklų ir kolegijos. Bet jis nepasidavė, juk dainuoti ir repuoti galima išmokti ir pačiam.
Būtent vieną iš savo sukurtų dainų vaikinas pristatys ant scenos. Galbūt taip jam pavyks pasiekti savo auditoriją?
Vos įžengęs į sceną, vaikinas nustebino visus savo charizma, paklausdamas: „Ką gero, šaikele?“
Pakartojęs savo pasisveikinimą, vaikinas kreipėsi į Marijoną Mikutavičių „Miki Miki“, nes dainininko sceninis vardas galėtų būti „Miki Mauzas“.
„Ką jis čia kalba?“ – pasimetusių teisėjų mintis įgarsino Anželika Cholina.
Eima Lithuania su trenksmu pradėjo repuoti ir šokinėti aplink sceną, tačiau netrukus jo pasirodymas buvo sustabdytas. Salėje stojo įtempta tyla, kurią laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis iš užkulisių tyliai pakomentavo klausimu: „kas čia buvo?“
M. Mikutavičius pirmasis prašneko iš teisėjų.
„O kodėl tu, pavyzdžiui, pabijojai nusikeikti? Kodėl tu dabar peršikai?“ – paskutinę ant scenos išrepuotą dalį su praleistu trumpu žodeliu pakomentavo teisėjas.
Ar teisėjai suteiks antrą šansą? Ar pavyks atlikėjui patekti į kitą etapą?
