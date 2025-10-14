Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Per nosį „Tris milijonus“ traukęs latvis pralinksmino Mikutavičių: „Čia man vertybė“

2025-10-14 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 17:15

Vairis Nartišs – multiinstrumentalistas, į „Lietuvos talentų“ sceną atsinešęs daugybę skirtingų garsų ir muzikinių nuotaikų. Scenoje jis pritrenkė ne vieną iš morkos pasidarydamas instrumentą, su kuriuo ir užgrojo.

Vairis Nartišs – multiinstrumentalistas, į „Lietuvos talentų" sceną atsinešęs daugybę skirtingų garsų ir muzikinių nuotaikų. Scenoje jis pritrenkė ne vieną iš morkos pasidarydamas instrumentą, su kuriuo ir užgrojo.

2

Latvijos publikai gerai žinomas Rygos menininkas užlipęs į lietuvišką sceną visus nustebino nebloga lietuvių kalba ir tikino dažniausiai grojantis pučiamaisiais instrumentais.

Užgrojo su daržove

O jo pasirodymo pradžia – išties originali. Dar prisistatymo metu latvis pradėjo skusti morką ir ją pjaustyti bei teigė, kad yra labai alkanas. Tačiau netrukus daržovę jis pavertė ne patiekalu, o jam priimtinu muzikos instrumentu, panaudojęs ir nedidelį grąžtą.

„Groju įvairiais instrumentais ir esu jų išradėjas. Mano gyvenimo tikslas – įrodyti, ypač jaunimui, kad groti instrumentais yra labai stilinga ir madinga“, – linksmai prisistatė Rygos gyventojas, pasigaminęs morkos ragą.

Pradėjęs numerį jis vieną po kito keitė įvairių stilių ir laikotarpių pučiamuosius instrumentus, imdamas tiek juokingus vaikiškus, tiek muziejinius jų atitikmenis.

Jo universalumas ir gebėjimas meistriškai valdyti kelis instrumentus vienu metu netrukus pelnė projekto teisėjų simpatijas, o šie gyrė atvykėlį už jo išradingumą bei pakeltą nuotaiką.

Nuskambėjo „Trys milijonai“

Dar labiau projekto teisėją Marijoną Mikutavičių pralinksmino tai, kad netrukus V. Nartišs užgrojo legendinį jo kūrinį „Trys milijonai“, pūsdamas į pasirinktus instrumentus nosimi.

„Man beprotiškai patinka tokie keisti žmonės, plius jūs mokate groti pučiamaisiais instrumentais, kas yra akivaizdu. Dėl morkos aš nesu tikras ar geras pasirinkimas, bet kad „Tris milijonus“ su nosimi sugrojote, tai čia man vertybė“, – juokėsi Marijonas Mikutavičius.

Ar užteks teisėjų palaikymo ir M. Mikutavičiaus simpatijų latviui patekti į kitą etapą?

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniai 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

