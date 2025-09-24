Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Išvydęs „Lietuvos talentų“ dalyvės emocijas Stasiulis sunerimo: „Aš galvojau, kas jai nutiko“

2025-09-24 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 20:15

Pirmojoje naujo TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ sezono laidoje ant didžiosios scenos pasirodė įvairiausių talentų atstovai. Teisėjus itin sužavėjo šokėjų iš Raudondvario pasirodymas. 

0

Grupė „D-TEAM“ susidaro iš 29 merginų. Visos jos yra sunkiai besitreniruojančios ir motyvuotos šokėjos. 10–14 metų mergaitės tikina, kad svarbiausias ramstis šokiuose yra trenerė Deimantė. 

„Ji turi kažką tokio, kad jai lengva būti trenere. Ji mėgaujasi tuo, susitvarko su mumis“, – apie studijos trenerę pasakojo šokėjos. 

„Lietuvos talentuose“ šokėjos pasirodė su egzotiškais Egipto faraonių drabužiais. 

„Nors esame apsirengusios kaip iš Egipto, tai nėra tik apie Egiptą. Savo šokiu norime parodyti, kad iš tiesų esame stiprios ir savimi pasitikinčios“, – sakė merginos. 

Po savo pasirodymo „D-TEAM“ abejingų nepaliko – publika negailėjo garsių ovacijų, pritarė ir komisijos nariai Marijonas Mikutavičius, Rūta ŠčiogolevaitėAnželika Cholina ir Vytautas Rumšas jaunesnysis: 

„Tas masiškumas užburia, jis turi tokią jėgą“, – sakė A. Cholina. 

„Ištaškėt tiek energijos, kiek ištaško normali „Eurolygos“ krepšinio komanda. Wow, stipru ir užburia“, – pridėjo M. Mikutavičius.

Nesulaikė ašarų

Komisija be didesnių abejonių „D-team“ davė 4 „taip“. Visos šokėjos labai džiaugėsi ir išbėgo į užkulisius, tačiau jų laukiančiam vedėjui Mindaugui Stasiuliui pro akis neprasprūdo ir viena emocijų nesulaikiusi mergaitė. 

„Aš iš džiaugsmo verkiu. Visą gyvenimą žiūrėjau „talentus“, o dabar per vieną dieną pasirodžiau ant scenos ir gavau 4 „taip“, – ašarų nesulaikė šokėja. 

„Tokia išraiška irgi yra žiauriai faina. Kai paverksi, dar nepamiršk ir pasijuokti, – guodė M. Stasiulis, o kai ji nuėjo, jis neslėpė nuostabos. – Aš galvojau, kas jai nutiko.“ 

„D-TEAM“ pasirodymą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

