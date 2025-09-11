Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rūta Ščiogolevaitė prabilo apie iširusią santuoką: „Buvo stiprių ženklų, kad netekėčiau“

2025-09-11 15:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 15:46

Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė dar 2019 m. paliko namus, kuriuose gyveno su vyru Rolandu Damijonaičiu, o kitais metais buvo pradėtas judviejų skyrybų procesas. Apie subyrėjusią santuoką ji neseniai prabilo laidoje „Genijaus kelias“, kur atskleidė dabar suprantanti, kad prieš vestuves reikėjo atkreipti dėmesį į tam tikrus ženklus.

Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė dar 2019 m. paliko namus, kuriuose gyveno su vyru Rolandu Damijonaičiu, o kitais metais buvo pradėtas judviejų skyrybų procesas. Apie subyrėjusią santuoką ji neseniai prabilo laidoje „Genijaus kelias“, kur atskleidė dabar suprantanti, kad prieš vestuves reikėjo atkreipti dėmesį į tam tikrus ženklus.

REKLAMA
9

Apie iširusią santuoką R. Ščiogolevaitė prakalbo LRT laidoje „Genijaus kelias“, kurioje su laidos vedėja kalbėjosi apie legendinės dainininkės Whitney Houston gyvenimą. Jos istorija paskatino Rūtą atsiverti ir apie savo išgyvenimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rūta Ščiogolevaitė prabilo apie iširusią santuoką

Laidoje moteris teigė dabar suprantanti vieną dalyką – prieš tekant už vyro reikėjo atkreipti dėmesį į tam tikrus neigiamus ženklus.

REKLAMA
REKLAMA

„Norėčiau tą pamiršti jau, bet čia yra tokia tema, kurios dvejais sakiniais negali papasakoti. Ši mano istorija yra labai daugiasluoksnė. Jei papasakoji vieną, o nepasakai kitų 18-kos, tai gali truputį keistai atrodyti, nes to klausantis daromos išvados. Bet ar buvo ženklų? Taip. Ir labai stiprių“, – kalbėjo R. Ščiogolevaitė.  

REKLAMA

Rūta teigė, kad jei tąkart būtų klausiusi šių ženklų, būtų netekėjusi. Be to, moteris teigė, kad net iš draugės girdėjo raginimų to nedaryti. 

„Buvau tokioje situacijoje, kai man atrodė, kad priėmiau teisingą sprendimą, nepaisant visų aplink esančių dalykų. Neklausiau ne tik intuicijos, bet ir ženklų, žmonių“, – pridūrė ji.

Primename, kad sutuoktiniai susilaukė keturių atžalų – sūnų Arono ir Agnoro bei dukrų Anabelės ir Aretos. 

Dar vieno sūnaus – Adomo – R. Ščiogolevaitė susilaukė su šokėju Deividu Meškausku. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
oi
oi
2025-09-11 16:15
istekejo ir net 3 vaikus(ar kiek ten) pasigimde nenoredama..sneka kaip musulmone :DDDD
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų