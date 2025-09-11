Rūta Ščiogolevaitė prabilo apie iširusią santuoką: „Buvo stiprių ženklų, kad netekėčiau“

Apie iširusią santuoką R. Ščiogolevaitė prakalbo LRT laidoje „Genijaus kelias“, kurioje su laidos vedėja kalbėjosi apie legendinės dainininkės Whitney Houston gyvenimą. Jos istorija paskatino Rūtą atsiverti ir apie savo išgyvenimus.
Rūta Ščiogolevaitė prabilo apie iširusią santuoką
Laidoje moteris teigė dabar suprantanti vieną dalyką – prieš tekant už vyro reikėjo atkreipti dėmesį į tam tikrus neigiamus ženklus.
„Norėčiau tą pamiršti jau, bet čia yra tokia tema, kurios dvejais sakiniais negali papasakoti. Ši mano istorija yra labai daugiasluoksnė. Jei papasakoji vieną, o nepasakai kitų 18-kos, tai gali truputį keistai atrodyti, nes to klausantis daromos išvados. Bet ar buvo ženklų? Taip. Ir labai stiprių“, – kalbėjo R. Ščiogolevaitė.
Rūta teigė, kad jei tąkart būtų klausiusi šių ženklų, būtų netekėjusi. Be to, moteris teigė, kad net iš draugės girdėjo raginimų to nedaryti.
„Buvau tokioje situacijoje, kai man atrodė, kad priėmiau teisingą sprendimą, nepaisant visų aplink esančių dalykų. Neklausiau ne tik intuicijos, bet ir ženklų, žmonių“, – pridūrė ji.
Primename, kad sutuoktiniai susilaukė keturių atžalų – sūnų Arono ir Agnoro bei dukrų Anabelės ir Aretos.
Dar vieno sūnaus – Adomo – R. Ščiogolevaitė susilaukė su šokėju Deividu Meškausku.
