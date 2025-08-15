Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po žinios apie nutrauką grupės „3 Divos“ veiklą – netikėta žinia iš Rūtos Ščiogolevaitės

2025-08-15 10:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 10:14

Visai neseniai grupė „3 Divos“, kurią sudaro puikiai žinomos šalies moterys – Rūta Ščiogolevaitė, Vaida Genytė ir Aistė Pilvelytė – pranešė liūdną žinią. Ne vienerius metus publiką džiuginusios dainininkės suka skirtingais keliais. Panašu, kad dabar moterys turi gerą naujieną gerbėjams.

Visai neseniai grupė „3 Divos", kurią sudaro puikiai žinomos šalies moterys – Rūta Ščiogolevaitė, Vaida Genytė ir Aistė Pilvelytė – pranešė liūdną žinią. Ne vienerius metus publiką džiuginusios dainininkės suka skirtingais keliais. Panašu, kad dabar moterys turi gerą naujieną gerbėjams.

Rūta Ščiogolevaitė socialiniame tinkle pasidalijo netikėta žinia.

Liūdna žinia – iš Rūtos Ščiogolevaitės, Vaidos Genytės ir Aistės Pilvelytės
FOTOGALERIJA. Liūdna žinia – iš Rūtos Ščiogolevaitės, Vaidos Genytės ir Aistės Pilvelytės

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gera žinia

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje Rūta pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ji stovi su grupės „3 Divos“ narėmis.

„Labai norime Jus visus pakviesti šį savaitgalį praleisti Druskininkuose. Rugpjūčio 16 d. Grand SPA Lietuva koncertų salėje įvyks 3D arba Trijų Divų koncertas „Nuo klasikos iki Abba“.

Puiki proga atsikvėpti Lietuvos kurorte bei pasimėgauti širdį virpinančiomis dainomis. Lauksime Jūsų“, – rašė dainininkė.

Apie šią situaciją R. Ščiogolevaitė pakomentavo naujienų portalas Žmonės.lt. Pasak jos, grupė tada kalbėjo ne apie apie bendros veiklas nutraukimą, o apie tai, jog neturės naujų turų.

 

