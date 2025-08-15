Po žinios apie nutrauką grupės „3 Divos“ veiklą – netikėta žinia iš Rūtos Ščiogolevaitės

Rūta Ščiogolevaitė socialiniame tinkle pasidalijo netikėta žinia.
Gera žinia
Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje Rūta pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ji stovi su grupės „3 Divos“ narėmis.
„Labai norime Jus visus pakviesti šį savaitgalį praleisti Druskininkuose. Rugpjūčio 16 d. Grand SPA Lietuva koncertų salėje įvyks 3D arba Trijų Divų koncertas „Nuo klasikos iki Abba“.
Puiki proga atsikvėpti Lietuvos kurorte bei pasimėgauti širdį virpinančiomis dainomis. Lauksime Jūsų“, – rašė dainininkė.
Apie šią situaciją R. Ščiogolevaitė pakomentavo naujienų portalas Žmonės.lt. Pasak jos, grupė tada kalbėjo ne apie apie bendros veiklas nutraukimą, o apie tai, jog neturės naujų turų.
