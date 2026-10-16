Premjeras prabilo apie papildomus pinigus keliams: pasiūlė, kur jų ieškoti

„Tas (biudžeto – ELTA) galvosūkis nėra lengvas, reikia subalansuoto požiūrio – saugumas, gynyba, kas yra nekvestionuojama dalis, senjorai, kultūros darbuotojų, atskiros sritys, taip pat kelių finansavimas. Aišku, kad tikrai norisi, kad jis būtų didesnis, visi važiuojame keliais, matome, kaip jie atrodo. Kita vertus, tuo pačiu reikia pastebėti, kad (…) pilna remontų, pilna tvarkymo darbų, net baigiantis jau šiltajam sezonui“, – žurnalistams Mažeikiuose penktadienį sakė premjeras.
„Žinoma, kad galvosime turbūt tuo pačiu ir apie tai, kiek galėtume sutarti panaudoti lėšų už Gynybos fondą, nes reikia sutikti, (…) kad sunkioji technika, ar tai būtų pėstininkų mašinos, ar tai tankai, kurie vyksta, nebūtinai patys važiuodami, bet vežami mūsų gatvėmis mūsų keliais – tie keliai, viadukai turi atlaikyti tokius svorius“, – tikino jis.
Anot M. Sinkevičiaus, papildomai pajamų kelių sektoriui turėtų atnešti nuo sausio įsigaliojanti nauja elektroninės kelių rinkliavos, vadinamoji e-tollingo, sistema, kur bus mokama už nuvažiuotą kilometražą ir kuri pakeis vinječių mokestį.
„Ir žinau, kad (susisiekimo – ELTA) ministras darys viską, kad tai, kas pradėta, turėtų tęstinumą, kad darbai nenutrūktų. Ir turime nemenką lūkestį, susietą su e-tolingo sistema, kuri startuos sausio pirmą dieną“, – sakė premjeras.
Anot jo, iš vinječių buvo surenkama apie 90 mln. eurų pajamų per metus, o naująją rinkliavos sistema jos galėtų išaugti apie 30 mln. eurų.
Kaip skelbė ELTA, kitų metų valstybės biudžeto projekte šalies keliams kitąmet iš viso numatoma 749,3 mln. eurų – mažiau nei šiemet, kai finansavimas siekia 815,5 mln. eurų, tai susiję su mažėjančiu europiniu finansavimu.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sakė, kad nacionalinis finansavimas keliams kitąmet didės beveik 62 mln. eurų, tačiau ES lėšų mažės dėl pasibaigiančio finansinio laikotarpio.
Tiesa, pasak jo, finansavimo pakaks visiems pradėtiems projektams užbaigti ir kitąmet suplanuotiems darbams vykdyti.