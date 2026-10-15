Mindaugas Sinkevičius ragina partnerius vienytis rengiant kitų metų valstybės biudžetą

Ministras pirmininkas pabrėžia, kad vertinti biudžeto formavimą dar anksti, pozityviu ženklu vadina kylančius nesutarimus.
„Noriu susitelkimo, raginu koalicijos partnerius telktis, vienytis. Visi yra girdimi, visų pasiūlymai išklausomi. Deja, biudžetas ribotas ir ne visų pasiūlymus gali atliepti, tai čia yra tokia biudžeto formavimo sudėtinė proceso dalis. Bet dar tik pradžia, nesakyčiau, kad procesas kažkaip išskirtinis. Visais laikais biudžeto formavimas sukelia tam tikrų politinių pasvarstymų, diskusijų, įtampų“, – žurnalistams Vilniuje ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
„Bet kurio valstybės biudžeto sudarymo procese rezultatas būna geras, kai turbūt visos pusės yra nepatenkintos. Nes jeigu kažkas vienas patenkintas, o visi kiti nepatenkinti – kažkas yra negerai. Visą laiką, matyt, lengviau rasti priekaištų biudžetui, išsakyti kritikos, nei rasti kažkokių tai pagiriamųjų ir pozityvių žodžių. Procesas tik prasidėjo“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, po koalicijos tarybos posėdžio praėjusį ketvirtadienį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderiai išreiškė nepasitenkinimą tuo, jog socialdemokratai nepritarė pasiūlymui laikinai sumažinti dyzelino akcizą, siekiant suvaldyti augančias kuro kainas.
Demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius tuomet taip pat aiškino pasigedęs išsamesnio biudžeto projekto pristatymo. Anot jo, ar vasarą sudaryta koalicija išlaikys biudžeto priėmimo egzaminą, paaiškės tik gruodį, tačiau jis ragino finansų ministrą Taurimą Valį jau dabar padaryti savo darbą.
M. Sinkevičius pripažino, kad biudžeto priėmimas „lems visos Vyriausybės ateitį“, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai.
„Blaiviai, kaip į kelią, kurį turėsime nueiti. Tikiuosi, tą kelią nueisim komandiškai, susitelkę, o ne išsiskleidę ir bandydami kažkaip negalvoti apie valstybės gyvenimą“, – pabrėžė Vyriausybės vadovas.
Jo teigimu, rengiant kitų metų viešųjų finansų planą dar „visko bus“: „Biudžetas nebus priimtas be gruodžio turbūt pradžios arba vidurio. Tad spalio pabaigoje, lapkritį bus daug dar diskusijų, emocijų, kritikos, vertinimų.“
Premjeras taip pat pakartojo pasitikintis visais Ministrų kabineto nariais, teigė paraginęs finansų ministrą jau nuo penktadienio aktyviau komunikuoti viešai.
Biudžeto projektą Vyriausybė planuoja tvirtinti penktadienį, vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime.