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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie KAM paaiškinimus dėl gynybos lėšų panaudojimo: suprantu, bet aparatas turi dirbti sparčiau

2026-10-15 09:10 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 09:10
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia suprantantis Krašto apsaugos ministerijos (KAM) paaiškinimus, kodėl metams artėjant į pabaigą panaudota tik maždaug pusė visų gynybai suplanuotų lėšų, tačiau pabrėžia, kad pirkimus atliekančios organizacijos turėtų dirbti operatyviau.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (12)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia suprantantis Krašto apsaugos ministerijos (KAM) paaiškinimus, kodėl metams artėjant į pabaigą panaudota tik maždaug pusė visų gynybai suplanuotų lėšų, tačiau pabrėžia, kad pirkimus atliekančios organizacijos turėtų dirbti operatyviau.

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„Nesu iki galo patenkintas situacija ta prasme, kad gerai, vis tik turime spalio vidurį praktiškai (...) nuo 4,8 milijardo, pusę išleidus, o kitą pusę išleisti per lapkritį – gruodį ir dar pusę spalio – neatrodo labai viskas apgalvota, nuoseklu“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė ministras pirmininkas.

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„Aš suprantu, ką sako KAM, kad yra sutartys, įsipareigojimai, kad sutartys yra, bet mokėjimai suplanuoti metų pabaigoje. Ministras (Robertas Kaunas – BNS) mane tikino, aš jam kelis kartus adresavau tą klausimą, kodėl yra būtent taip, kodėl nematome tokio nuoseklesnio, ketvirtinio mokėjimo ir (lėšų – BNS) panaudojimo, kuris būtų tolygus daugiau, mažiau, su nedideliais nuokrypiais. Paaiškinimas ir patikinimas yra, kad viskas bus gerai“, – pabrėžė jis.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis

M. Sinkevičius tikino, kad konservatorės Ingridos Šimonytės Vyriausybė paliko 3,5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai, tačiau dabar jam viršijant 5 proc., lėšas tenka apdoroti tam pačiam aparatui.

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„Manau, kad aparatas turėtų tiesiog daugiau dirbti ir operatyviau veikti ir daug galbūt daugiau technologinių dalykų pasitelkti. (...) Kai kuriais atvejais ne tik (pasitelkti – BNS) tą įprastinį veikimo būdą, o centralizuoti pirkimus. (...) Ko reikia, tai turbūt ne daugiau žmonių, ir daugiau ten kažkokių etatų, o daugiau greičio. Tas pats kaip ir treniruotėse, pradedi treniruotis, bet paskui pagreitis didėja, tai reikia mankštinti raumenis“, – nurodė M. Sinkevičius.

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Kaip rašė BNS, trečiadienį krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa pranešė, kad jau panaudota daugiau nei 45 proc. gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai.

2026 metais krašto apsaugos sistemos biudžetas siekia 4,8 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Planuojama, kad kitais metais Lietuvos krašto apsaugos biudžetas bus 36 mln. eurų didesnis nei šiemet ir sieks 5 proc. BVP lygį.

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