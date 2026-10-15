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Sinkevičius tikisi, kad spaudimas po tyrimo apie „Bankerą“ neatgrasys žurnalistų

2026-10-15 07:31 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 07:31
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad portalo „15min“ žurnalistų ir vadovų patirtas spaudimas po tyrimo apie „Bankeros“ grupę neatgrasys tyrimų žurnalistų nuo svarbių darbų ateityje.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (12)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad portalo „15min“ žurnalistų ir vadovų patirtas spaudimas po tyrimo apie „Bankeros“ grupę neatgrasys tyrimų žurnalistų nuo svarbių darbų ateityje.

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„Norėtųsi tikėti, kad tai nepalauš žurnalistų, redaktorių, medijų grupių, kad ateityje būtų baimė kažko imtis – kažko ir aktualaus, galbūt ir sensacingo, bet svarbaus“, – interviu BNS sakė M. Sinkevičius.

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„Norisi tikėti, kad žurnalistai, dirbantys savo darbą sąžiningai ir besilaikantys žurnalistinės etikos, ras būdų kartu su vadovais, medijų grupėmis ir savininkais apsiginti ir apginti savo garbę“, – pridūrė jis.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis

„O kas kartais tuo (spaudimu – BNS) užsiima, manau, kad tiesiog eskaluoja ir dar daugiau pasako apie save negu tie tyrimai ar publikacijos“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

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BNS rašė, kad naujienų portalas „15min“ praėjusią savaitę pranešė patyręs įvairaus pobūdžio spaudimą po pernykščių tyrimų apie finansų grupę.

Pasak portalo, apie „15min“ žmones ir jų šeimos narius nepagrįstai renkami duomenys, jie sekiojami renginiuose, per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesą iškraipančios publikacijos, joms skleisti užperkamos lauko reklamos.

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„15min“ sulaukė dešimčių skundų ir pretenzijų, ji skundžiama Žurnalistų etikos inspektoriui, Visuomenės informavimo etikos komisijai, Lietuvos bankui, Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, Statybų inspekcijai, Medijų rėmimo fondui, Kultūros ministerijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Žiniasklaidos organizacijų nuomone, ši situacija turi vadinamojo SLAPP požymių, kai „skundų, pretenzijų ir bylų lavina siekiama ne teisingumo, o nutildyti kritiką, bauginti ir finansiškai sekinti žiniasklaidą, užuot kritikavus publikaciją, taikiniu tampa žiniasklaidos žmonės ir organizacija“.

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„15min“ su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos centru OCCRP pernai paskelbė tyrimą, atskleidusį, kad keliasdešimt milijonų eurų, surinktų už prieš septynerius metus „Bankeros“ išplatintus kriptovaliutos žetonus, atsidūrė banke „Pacific Private Bank“, kurį įsigijo „Bankeros“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas.

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Vėliau paskolomis iš šio banko dalis lėšų buvo pervesta į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigyjant prabangaus nekilnojamojo turto.

Ikiteisminį tyrimą vykdanti teisėsauga rengiasi pateikti minėtiems „Bankeros“ įkūrėjams įtarimus dėl daugiau nei 45 mln. eurų iššvaistymo.

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