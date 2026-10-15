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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naujausia žinia: Monake gyvenančius „Bankeros“ įkūrėjus teisėsauga apklaus nuotoliu

2026-10-15 07:11 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 07:11
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Įtarimus dėl mažiausiai 45 mln. eurų vertės turto iššvaistymo trims „Bankeros“ grupės įmonių vykdyto išankstinio žetonų platinimo (ICO) projekto įkūrėjams besirengianti pateikti teisėsauga tai turėtų padaryti per nuotolinę apklausą.

Bankera (Lukas Balandis/BNS)

Įtarimus dėl mažiausiai 45 mln. eurų vertės turto iššvaistymo trims „Bankeros“ grupės įmonių vykdyto išankstinio žetonų platinimo (ICO) projekto įkūrėjams besirengianti pateikti teisėsauga tai turėtų padaryti per nuotolinę apklausą.

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Vytautui Karalevičiui, Mantui Mockevičiui ir Justui Dobiliauskui atstovaujančios advokatų kontoros „Černiauskas ir partneriai“ vyriausiasis partneris Gintaras Černiauskas BNS patvirtino, kad su prokuratūra sutarta dėl apklausų nuotoliniu būdu.

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„Kiek žinau, (...) toks sprendimas yra priimtas“, – BNS sakė G. Černiauskas.

Pasak jo, tokį sprendimą pasiūlė verslininkų gynėjai, kai Lietuvos prokuratūra atsisakė V. Karalevičių, M. Mockevičių ir J. Dobiliauską pasiekti teikiant teisinės pagalbos prašymą Monakui.

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„Jie yra užsienyje, pakankamai ilgą laiko tarpą negyvena Lietuvoje ir praktiškai minimaliai turi reikalų, tai prokuratūros buvo paprašyta, kad ji, naudojantis teisinės pagalbos sutartimis, kreiptųsi į Monako Kunigaikštystę, kad būtų galima pateikti įtarimus ir suteikti jiems statusą įtariamųjų ir kad jie galėtų duoti parodymus“, – teigė advokatas.

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„Prokuratūra kažkodėl nusprendė, kad tai neekonomiška ir reikalavo, kad jie atvyktų į Lietuvą. Tada buvo pasiūlyta, kad tokiu atveju darome apklausą nuotoliniu būdu“, – sakė teisininkas ir pridūrė, jog tyrimui vadovaujanti prokurorė su tuo sutiko.

Anot G. Černiausko, „Bankeros“ įkūrėjams vykti į Lietuvą būtų nepraktiška, nes jie Monake dirba, gyvena ir augina vaikus, o jeigu prokuratūra su prašymu dėl nuotolinių apklausų sutiko, tai rodo, jog būtinus procesinius veiksmus ji gebės atlikti jiems nedalyvaujant gyvai.

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Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė BNS sakė, kad nuotoliniam įtariamųjų apklausos formatui teisinių kliūčių šiuo metu nėra, prokuratūra tam neprieštarauja.

Detaliau tyrimo veiksmų ji nekomentavo.

„Hipotetinių ir ar planuojamų tyrimo eigos aspektų prokuratūra nekomentuoja“, – teigė E. Martinonienė.

„Detalesnė informacija apie ikiteisminio tyrimo medžiagoje turimus duomenis bei tyrimo eigą neteiktina siekiant nepakenti tyrimui“, – pridūrė ji.

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G. Černiauskas teigė, kad „Bankeros“ įkūrėjai kol kas nereiškia pozicijos dėl teisėsaugos įtarimų, nes nematė jų turinio, tačiau tvirtino, jog „jie yra pasiruošę bendradarbiauti ir neturi ko slėpti.“

V. Karalevičius naujienų portalo „Delfi“ laidoje antradienį tvirtino, kad „joks turtas nebuvo iššvaistytas“, tačiau išsamiau teisėsaugos veiksmų nekomentavo.

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Kaip rašė BNS, portalas „15min“ su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos centru OCCRP pernai paskelbė tyrimą, atskleidusį, kad keliasdešimt milijonų eurų, surinktų už prieš septynerius metus „Bankeros“ išplatintus kriptovaliutos žetonus, atsidūrė banke „Pacific Private Bank“, kurį įsigijo minėti trys „Bankeros“ įkūrėjai.

Vėliau paskolomis iš šio banko dalis lėšų buvo pervesta į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigyjant prabangaus nekilnojamojo turto.

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