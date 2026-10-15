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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius ir Benkunskas apžiūrės Tautos namų ir nacionalinio stadiono statybas

2026-10-15 06:29 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 06:29
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį apžiūrės Tautos namų ant Tauro kalno bei nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje progresą.

Valdas Benkunskas (nuotr. Josvydas Elinskas / ELTA)
GALERIJA (27)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį apžiūrės Tautos namų ant Tauro kalno bei nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje progresą.

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Jau atliktus statybų darbus bei tolesnę projektų eigą ministras pirmininkas aptars su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku.

Nacionalinė koncertų salė, dar vadinama Tautos namais, statoma Vilniuje, ant Tauro kalno. Statybos pradėtos 2024-ųjų lapkritį. 101,5 mln. eurų vertės darbus čia atliks bendrovė „Gilesta“, bendra projekto vertė – 121 mln. eurų.

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Čia numatyta įrengti iki 1,7 tūkst. vietų didžiąją, 500 vietų mažąją ir dvi papildomas sales, erdves barams, knygyną, vestibiulį su vaizdu į miesto panoramą bei patalpas kitai įvairiai kultūrinei veiklai. Bendras patalpų plotas – beveik 24 tūkst. kv. metrai.

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Tuo metu 157,2 mln. eurų (su PVM) vertės daugiafunkcį sporto kompleksą šalia prekybos centro „Akropolis“ nekilnojamojo turto bendrovė „Hanner“ yra įsipareigojusi užbaigti iki 2028 metų vasario pabaigos.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nacionalinis stadionas

BNS rašė, kad 2025 metų gegužės pabaigoje Europos Komisijai (EK) galutinai prita

rus nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pakeitimams, „Hanner“ pernai birželio pabaigoje iš „Baltcap“ perėmė projekto vystymą bei susitarė su statybų įmonėmis „Naresta“ ir „Kalvasta statyba“ dėl rangos.

Darbai nacionalinio stadiono statybvietėje buvo atnaujinti pernai liepos pradžioje.

„Naresta“ už 70 mln. eurų stato pagrindinį 18 tūkst. vietų stadioną, dvi futbolo aikšteles bei magistralinius inžinerinius tinklus, o „Kalvasta statyba“ už 47,5 mln. eurų stato likusius objektus, tarp kurių – ir arena.

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