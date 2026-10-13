Pokalbio metu premjeras su V. Zelenskiu aptarė aktualiausius karinės-techninės ir humanitarinės paramos Ukrainai poreikius, įskaitant oro gynybos priemones, taip pat sankcijų Rusijai griežtinimo klausimus.
Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjosi su Zelenskiu: pabrėžė tęstinę Lietuvos paramą Ukrainai
„Lietuva remia ir rems Ukrainą, padėdama siekti tvarios ir teisingos taikos bei laikydamasi pozicijos, kad tik Ukraina gali spręsti dėl savo ateities. Vis beatodairiškesnė Rusijos agresija akivaizdžiai rodo, kad ji suinteresuota ne taika, o tolesne agresija ir jos eskalavimu, todėl spaudimas agresorei, įskaitant sankcijas, išlieka būtinas“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Rusijai plečiant karinius išpuolius prieš Ukrainą ir intensyvinant smūgius jos civilinei bei ypatingos svarbos infrastruktūrai, taip pat aptartos Lietuvos galimybės suteikti būtinąją pagalbą Ukrainos gyventojams artėjant sudėtingai žiemai.
Ministras pirmininkas taip pat pabrėžė, kad Rusija ne tik atakuoja Ukrainos grūdų eksporto infrastruktūrą ir prekiauja iš okupuotų teritorijų pavogtais grūdais, bet ir naudojasi Europos uostais savo grūdams eksportuoti. Todėl Baltijos valstybės siekia užkirsti kelią tokiam tranzitui.
„Rusija negali naudotis Europos uostų ir geležinkelių infrastruktūra, todėl siūlome sprendimus ES lygmeniu. Lietuvos Vyriausybė siekia ne tik uždrausti tokį tranzitą, bet ir į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukti konkrečius Rusijos žemės ūkio sektoriaus oligarchus, remiančius karą“, – apie Lietuvos iniciatyvą sakė Vyriausybės vadovas.
Pokalbio metu taip pat aptarti Ukrainos europinės integracijos klausimai. M. Sinkevičius patikino, kad kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai perimsianti Lietuva aktyviai telks paramą Ukrainai, jos siekiui tapti ES nare ir pažangai šiame procese.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.