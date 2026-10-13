Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius telefonu kalbėjosi su Zelenskiu

2026-10-13 19:15 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 19:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė Vyriausybės kanceliarija. 

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė Vyriausybės kanceliarija. 

REKLAMA
3

Pokalbio metu premjeras su V. Zelenskiu aptarė aktualiausius karinės-techninės ir humanitarinės paramos Ukrainai poreikius, įskaitant oro gynybos priemones, taip pat sankcijų Rusijai griežtinimo klausimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjosi su Zelenskiu: pabrėžė tęstinę Lietuvos paramą Ukrainai

„Lietuva remia ir rems Ukrainą, padėdama siekti tvarios ir teisingos taikos bei laikydamasi pozicijos, kad tik Ukraina gali spręsti dėl savo ateities. Vis beatodairiškesnė Rusijos agresija akivaizdžiai rodo, kad ji suinteresuota ne taika, o tolesne agresija ir jos eskalavimu, todėl spaudimas agresorei, įskaitant sankcijas, išlieka būtinas“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijai plečiant karinius išpuolius prieš Ukrainą ir intensyvinant smūgius jos civilinei bei ypatingos svarbos infrastruktūrai, taip pat aptartos Lietuvos galimybės suteikti būtinąją pagalbą Ukrainos gyventojams artėjant sudėtingai žiemai.

REKLAMA

Ministras pirmininkas taip pat pabrėžė, kad Rusija ne tik atakuoja Ukrainos grūdų eksporto infrastruktūrą ir prekiauja iš okupuotų teritorijų pavogtais grūdais, bet ir naudojasi Europos uostais savo grūdams eksportuoti. Todėl Baltijos valstybės siekia užkirsti kelią tokiam tranzitui.

„Rusija negali naudotis Europos uostų ir geležinkelių infrastruktūra, todėl siūlome sprendimus ES lygmeniu. Lietuvos Vyriausybė siekia ne tik uždrausti tokį tranzitą, bet ir į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukti konkrečius Rusijos žemės ūkio sektoriaus oligarchus, remiančius karą“, – apie Lietuvos iniciatyvą sakė Vyriausybės vadovas.

Pokalbio metu taip pat aptarti Ukrainos europinės integracijos klausimai. M. Sinkevičius patikino, kad kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai perimsianti Lietuva aktyviai telks paramą Ukrainai, jos siekiui tapti ES nare ir pažangai šiame procese.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
Sinkevičius: Lietuvos pasitikėjimas JAV nesusvyravo (7)
Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas EPA
Sinkevičius paragino NATO rengti konkretų planą: „Negalime ignoruoti to, kas vyksta“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų