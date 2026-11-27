Leonardas Pobedonoscevas kartu su interjero dizainere Gitana keliaus į Germantės namus. Gaminti mėgstanti moteris svajoja apie virtuvės atnaujinimą. Viename svarbiausių namų kambarių Germantė kuria įvairius receptus ir net ruošia maisto dėžutes savo mylimajam. Tačiau dabartinėje virtuvėje vis dažniau pritrūksta vietos…
Virtuvėje trūksta vietos
„Žinau, kad Germantė savo butą įsigijo pati, bet tada ji sutiko savo antrąją pusę. O kartu su juo atsirado ir meilė maistui! Dabar Germantė labai daug gamina savo draugui“, – pasakos interjero dizainerė Gitana.
Tą išgirdęs, Leonardas nesulaikys šypsenos: „Meilė įkvepia gaminti!“
O jau netrukus Leonardas ir Gitana apsilankys ir Germantės virtuvėje. Čia ji papasakos, kad nors dirba klientų aptarnavimo srityje, iš tiesų labiausiai mėgsta užsiimti savo hobiais. O jų Germantė turi ne vieną: nuo žvakių gaminimo iki kulinarijos. Tačiau tam, kad pastarasis hobis galėtų plėtotis, Germantei labai reikia virtuvės atnaujinimo.
„Čia labai reikia vietos, kur galėčiau susidėti daiktus, nes dabar netelpa nei keptuvės, nei lėkštės, niekas! Keptuves laikau net orkaitėje…“ – sakys Germantė, o Leonardas pripažins ją puikiai suprantantis, nes tą vaikystėje darydavo ir jo tėvai!
Tačiau tai – ne vienintelė bėda.
„Čia elementariai nėra vietos net kur pjaustyti maistą ar net jį ruošti. Nepatogu ir tai, kad turime labai seną gartraukį, kuris veikia labai silpnai ir dar traška. O dėl to, kad jis – ganėtinai žemai, yra tekę ne kartą atsitrenkti ir su galva…“ – pripažins ji.
Savo ruožtu interjero dizainerė atkreips dėmesį ir į virtuvės techniką, kuriai nepavyksta rasti vietos. Anot Germantės, jos yra tiek daug, kad kartais netgi tenka visa tai kilnoti iš vienos vietos į kitą.
Dizainerė Gitana ieškos sprendimų
Germantė neslėps – nepatogumų prideda ir virtuvės išdėstymas: „Ne vienerius metus čia gyvendama įsivaizdavau, kad virtuvė turėtų būti L formos. O gal tiesiog reikėtų papildomo stalviršio apsisukus nuo viryklės.
Norisi, kad virtuvė būtų mobilesnė ir aš galėčiau joje judėti. Gal butukas ir nėra didelis, bet turime gana aukštas lubas, tad atrodo, kad čia neišnaudota erdvė. O kadangi mano vaikinas – gana aukštas, jis man tikrai padėtų pasiimti visus reikiamus daiktus (juokiasi).“
Dizainerė Gitana ieškos sprendimų, kaip išnaudoti kiekvieną virtuvės centimetrą ir sukurti funkcionalią erdvę. O kaip jai pavyks, pamatysite jau šio penktadienio laidoje.
Pamačiusi pokyčius, emocijų nesulaikys ir Germantė. „O, vaikyti! Aš tiesiog nebeturiu žodžių“, – sakys ji ir apsiašaros.
Tačiau jos padėkos tuo neapsiribos – ir pati Germantė laidos komandą nustebins savo pačios paruoštu tiramisu!
„Geriau šio sezono negalėjome pabaigti. Tai yra aukščiausia nata!“ – sužavėtas sakys Leonardas.
„Namų idėja su IKEA“ – penktadienį, 17.55 val. per TV3!
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