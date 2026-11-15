Leonardui Pobedonoscevui sodyba už miesto tapo nemenku rūpesčiu: atskleidė, kas nutiko

Šį sezoną L. Pobedonoscevas vėl stojo prie TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Namų idėja su IKEA“ vedėjo vairo. Visgi laidos žiūrovams gali būti įdomu, o kaipgi atrodo paties Leonardo namai?
„Aš gyvenu savo svajonių palėpėje. Netgi atrodo, kad ją buvau sapnavęs ar kažkokiose giliose vizijose kdaise matęs. Žmona tą objektą atrado visai kitam tikslui, bet kai pamačiau, kurį laiką net nekalbėjau su ja, nes buvau šiek tiek supykęs – ji mane labai gerai pažįsta. Tai buvo grynai leonardiška palėpė“, – naujienų portalui tv3.lt. pasakojo jis.
Namai tapo ir kūrybos erdve
Palėpėje Leonardas gyvena jau devynerius metus, tačiau ši erdvė jam nėra vien vieta grįžti po darbų. Čia aktorius randa vietos ir savo kūrybai – nemažai įvairių namų detalių jis kuria pats.
„Ši erdvė iš pradžių buvo užkoduota buvusių šeimininkų, kurie taip pat buvo aktoriai. Jie ją buvo sukūrę kaip kūrybinę erdvę. Jeigu atsiranda laiko, aš čia nuolat ką nors kuriu pats: lentynas, stalus, įvairius dalykus iš plytų ar plytelių. Čia gera ir pailsėti, bet dažniau man joje įsijungia noras kažką sukurti“, – atskleidė L. Pobedonoscevas.
Skirtingos namų erdvės Leonardui svarbios skirtingu paros metu, tačiau viena jų užima ypatingą vietą. Pasak aktorius, savo namų vonioje jis sutalpino ne tik šio kambario atributus.
„Ji nėra didelė, bet joje telpa vonia, pirtelė ir žiemos sodas. Įrengta tokiu gražiu britišku Viktorijos stiliumi. Man patinka senienos, todėl šis rafinuotas, malonus ir neįpareigojantis stilius man labai artimas“, – dalijosi Leonardas.
Nors L. Pobedonoscevo profesija neatsiejama nuo žmonių ir nuolatinio bendravimo, namuose jis vertina galimybę pabūti viens. Vis dėlto visiškos ramybės jo namuose nebūna – per didžiąsias metų šventes čia susirenka artimieji.
„Man labai patinka būti ir vienam, bet socialumas taip pat svarbus, galbūt ir dėl mano profesijos. Ypač patinka šurmulys per šventes – Kalėdas, Užgavėnes, Velykas. Per didžiąsias šventes pas mus būna žalia šviesa, nes namas jautrus garsui, tad iki vidurnakčio galime pasilinksminti“, – šyptelėjo pašnekovas.
Sodyba už Vilniaus virto nemenku rūpesčiu
Be namų Vilniuje, Leonardo gyvenime yra ir sodyba už miesto. Ją su žmona jie įsigijo panašiu metu kaip ir palėpę. Tiesa, kaip atskleidė pašnekovas, šiandien ši vieta kelia ne tik malonius jausmus – sodyboje atsirado nemažai rūpesčių.
„Čia yra skausmas. Įrengtas pirmas aukštas, kurį restauravau per pandemiją, tačiau dabar pradėjo griūti stogas. Nors ten yra daug kūrybai skirtos erdvės, šiuo metu svarstau, ką daryti su sodyba, nes tai yra labai daug jėgų reikalaujantis projektas“, – atviravo jis.
Nors sodyba galėtų būti vieta visiškai atsiriboti nuo miesto ir nieko neveikti, Leonardo teigimu, jam toks poilsis nėra pats artimiausias. Net ir būdamas gamtoje jis ieško veiklos ir progų ką nors sukurti.
„Man ten ilsėtis neišeina, ten ypač norisi kažką daryti. Aš apskritai esu veiklos žmogus. Man patinka procesai, įvairūs renginiai, laidos, spektakliai, kitokie projektai. O ten fizinį kūną pajudinu, protą įprasminu į vizualų reiškinį. Beje, ten nėra ryšio. Todėl ramia sąžine būnu apsibrėžęs laiką sau – dvi, tris dienas. Manęs nėra ir man nerūpi, kas vyksta. Kam reikia, tas suras“, – juokėsi laidos „Namų idėja su IKEA“ vedėjas.
Nors gamta ir gyvenimas už miesto Leonardui suteikia galimybę atsitraukti nuo kasdienio šurmulio, šiuo gyvenimo etapu jis pirmenybę teikia Vilniui.
„Gyvenimas mieste man šiuo laikotarpiu yra svarbus. Tačiau mėgstu būti labai mobilus ir nemėgstu kamščių. Todėl motoroleris, ėjimas pėsčiomis, riedlentė ar dviratis man turi būti pasiekiami“, – kalbėjo Leonardas.
Vis dėlto paklaustas, ar vieną dieną galėtų save įsivaizduoti gyvenantį toliau nuo Vilniaus, aktorius tokios galimybės neatmetė.
„Kodėl gi ne?“ – trumpai atsakė L. Pobedonoscevas.